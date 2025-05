Charlie Cox commenta la sua (momentanea?) assenza da Avengers: Doomsday

I Marvel Studios hanno riservato molte sorprese entusiasmanti durante la presentazione del cast di Avengers: Doomsday, incluso il ritorno di alcuni volti noti del franchise X-Men della 20th Century Fox. Ci sono state però alcune omissioni importanti e, anche con la produzione in corso, sembra che questo cast sia tutt’altro che completo. Una delle omissioni più deludenti è stata quella di Charlie Cox, star di Daredevil: Rinascita.

In un’intervista con Collider, all’attore è stato chiesto come mai non gli sia stata assegnata una sedia e ha risposto: “Non c’è, vero? [Ride] Ascolta, il modo in cui queste informazioni ci arrivano è lo stesso modo in cui normalmente arrivano a tutti gli altri. Almeno storicamente, è stato così. Qualcuno mi ha inviato il link. Ho cercato il mio nome. Non c’è. Quindi, forse un giorno [Ride].”

È un vero peccato che a Charlie Cox non venga data la possibilità di riunirsi al resto degli Eroi più Potenti della Terra, anche se i Fratelli Russo potrebbero riservarci delle sorprese (e Avengers: Secret Wars è il prossimo, ricordate). Tuttavia, sembra sempre più probabile che i Marvel Studios stiano per separare la loro offerta cinematografica da quella televisiva, quindi è possibile che l’Uomo Senza Paura rimanga relegato al piccolo schermo per ora.

Cox ha anche parlato di come il suo approccio a Daredevil si sia evoluto negli ultimi dieci anni: “La cosa difficile che ho scoperto quando interpreti un personaggio per così tanti anni è che, quando ho iniziato, mi era molto chiaro quanto Matt Murdock fosse diverso da me, e mi è venuta voglia di mettermi all’opera. Soprattutto con quel personaggio. Ci sono così tante sfaccettature in lui che non mi venivano naturali, e c’erano delle competenze che ho dovuto imparare, tra cui l’accento americano e un po’ di allenamento nelle arti marziali.”

“Il mio corpo si è trasformato molto rapidamente grazie a tutto l’allenamento in palestra che non avevo mai fatto prima, per non parlare di problemi come la disabilità visiva e cose del genere. Quindi, andavo al lavoro e mi sentivo come se stessi interpretando questo grande personaggio, e il mio compito era assicurarmi che, nonostante la sensazione di essere un personaggio importante, cercassi anche di ancorarlo alla realtà.”

“Quello che sta succedendo ora è che l’armatura che indossavo, lo faccio da così tanto tempo ormai, non sembra più di indossarne una vera e propria. Ti metti le scarpe, cammini sul set e la memoria muscolare si attiva ed è lì. Quindi, la sfida ora è assicurarti di non esagerare, cercare di far sentire che stai interpretando il personaggio e fidarti semplicemente che quella linea sfocata tra il personaggio e l’attore sia coerente con ciò che è sempre stato.”

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).