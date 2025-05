Taskmaster: rivelato il suo ruolo originale in Thunderbolts*

Abbiamo incontrato Taskmaster per la prima volta in Black Widow, con una rivelazione nel terzo atto che in realtà era una donna: Antonia Dreykov, la figlia del perverso leader della Stanza Rossa. Ha trovato la redenzione durante l’atto finale e, da qualche parte tra allora e Thunderbolts*, è diventata una mercenaria di Valentina Allegra de Fontaine.

Olga Kurylenko mostra il suo volto solo una volta nel film e recita una sola battuta di dialogo prima di essere uccisa da Ghost. Lei e US Agent le rubano le armi, e il corpo viene lasciato a bruciare.

Parlando con Polygon, lo sceneggiatore di Thunderbolts* Eric Pearson ha confermato che Taskmaster aveva un ruolo molto diverso nella sceneggiatura da lui scritta. Solo quando si è seduto a guardare il primo montaggio del film si è reso conto che l’intero arco narrativo era sparito.

Nella sua bozza, Antonia aveva “una sottotrama piuttosto importante” ed era destinata a legare con il cattivo di Ant-Man and The Wasp che le spara in testa nel montaggio cinematografico. Pearson sentiva che avevano molto in comune, “essendo cresciute in laboratorio e controllate in quel modo”. “E Ava, avendo conquistato la sua autonomia prima di Taskmaster nella cronologia, era in un certo senso una sorella maggiore per lei, un po’ come se le insegnasse ‘come liberarsi ed essere se stessa’”, ha aggiunto.

“Voglio dire, tutti lì dentro hanno sofferto un sacco di tragedie”, ha detto Pearson a proposito del suo contributo originale al film. “Ma lei era in un certo senso la tragedia definitiva. Nelle vecchie classifiche delle tragedie, lei era in cima, e per le altre personalità più importanti – nessuno poteva sgarrare, perché nessuno poteva dire ‘Io ho avuto una situazione peggiore di te’.”

“Dal punto di vista comico, stava lottando con la sua perdita di memoria, e c’era una gag in cui continuava a ricominciare la lotta [con John Walker] e dimenticava che si erano riconciliati e che erano diventati amici.” “Discutevano il piano su come uscire [dal caveau], e lei gli si avventava di nuovo contro, e dovevano tutti accanirsi l’uno contro l’altro, tirarla via e dire, ‘No, ci conosciamo! Abbiamo già avuto questa conversazione!'”, ha continuato, suggerendo che potrebbe essere stata tagliata a causa della somiglianza con l’amnesia di Bob.

Per quanto riguarda il motivo per cui tutto questo sia stato tagliato, Pearson non lo sa, ma sembra che nulla di tutto ciò sia stato girato. Possiamo fare delle supposizioni, ovviamente, e potrebbero avere a che fare con il fatto che i fan hanno espresso a gran voce il loro dissenso verso il ritorno di Taskmaster dopo Black Widow.

C’è un limite allo spazio in un cast corale, e l’arco narrativo di Antonia potrebbe essere stato considerato il più superfluo dal regista Jake Schreier.

