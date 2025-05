Thunderbolts*, il regista spiega il re-branding del film delle ultime ore

La grande rivelazione che l’asterisco aggiunto al titolo Thunderbolts* poco dopo l’uscita del primo trailer si riferisse a “The New Avengers” probabilmente non è stata una sorpresa per molti, ma lo è stata per il pubblico generalista che non si è tenuto aggiornato sulle indiscrezioni relative al film.

Per questo motivo, la decisione di rinominare ufficialmente il film come The New Avengers solo tre giorni dopo la sua uscita nelle sale USA è stata vista come un po’ un controversa.

Alcuni credono che la campagna di marketing sia iniziata un po’ prima del previsto, quando sono arrivati ​​gli incassi del weekend di apertura, ma sembra che fosse già stata programmata per iniziare poco dopo l’uscita del film sul grande schermo.

“Sembrava che, se anche Val stava cercando di fare uno scambio e vendere i New Avengers al mondo, anche noi potevamo farlo”, spiega il regista Jake Schreier al New York Times. “Soprattutto considerando che l’asterisco è sul film da un anno, spero che non sembri troppo complicato: sembra che fosse un piano e che ci siamo impegnati a fondo.”

“È molto divertente che [la Marvel] sia stata aperta ad accogliere questa iniziativa”, ha aggiunto il regista. “È così interessante in questo mondo, e Kevin [Feige] ne parla a volte, mentre a volte volevano che le cose trapelassero e non lo fanno. Credo che tutti noi avessimo già dato per scontato che sarebbe stata una parte più importante della conversazione, quindi sarà interessante vedere cosa succederà.”

Vale la pena chiarire che i Marvel Studios non hanno effettivamente cambiato il titolo del film in The New Avengers, ma stanno semplicemente “scrivendo l’asterisco“ come parte di una nuova strategia di marketing. Resta da vedere se darà i suoi frutti, ma il cambio di titolo sicuramente porterà al film almeno un po’ più di attenzione mentre ci avviciniamo alla sua prima settimana nelle sale.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).