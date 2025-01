Yellowstone, in arrivo altri contenuti: MTV Entertainment lancia un nuovo podcast

Se non siete soddisfatti della brusca fine di Yellowstone dopo cinque stagioni, MTV Entertainment, iHeart Podcasts e 101 Studios hanno pensato a voi. The Wrap ha rivelato che è in arrivo un nuovo podcast di Yellowstone, il cui primo episodio sarà trasmesso la prossima settimana, giovedì 23 gennaio. Il podcast di otto episodi si intitola Yellowstone Official Podcast e sarà condotto da Bobby Bones di iHeartMedia. Inoltre, lo show ha rivelato che Wendy Moniz sarà il primo ospite. La Moniz è nota per aver interpretato nello show il Governatore Lynelle Perry, un personaggio potente della politica del Montana e interesse amoroso di John Dutton (Kevin Costner). L’applicazione iHeartRadio e le altre principali piattaforme trasmetteranno il podcast.

Gli episodi saranno pubblicati settimanalmente e ciascuno di essi approfondirà vari aspetti dello show, compresi gli episodi chiave e alcuni retroscena. Il conduttore esplorerà tutto ciò che riguarda il cast, i personaggi, il paesaggio e la troupe che ha realizzato uno degli show più popolari degli ultimi dieci anni. “Sono stato un grande fan di Yellowstone fin dall’inizio. Sono entusiasta di partecipare e di lavorare con loro a un livello più profondo per dare un’idea agli altri fan della serie. Anche se probabilmente non indosserò un cappello da cowboy durante il podcast, sarà divertente”, ha detto Bones.

Cosa succederà nel mondo di Yellowstone?

La serie che ha dato il via a tutto si è conclusa il mese scorso, il 15 dicembre, dopo essere partita in sordina, essere diventata un successo e poi essere stata coinvolta in un dramma dietro le quinte. Tra la prima e la quinta stagione sono stati sviluppati diversi spin-off, di cui 1883 e 1923 sono gli esempi principali. La prima era una serie limitata, mentre la seconda tornerà per la seconda stagione. Yellowstone Official Podcast è solo uno dei numerosi progetti all’orizzonte. The Madison, 6666 [The Four Sixes], 1944 e una serie Beth/Rip senza titolo sono in varie fasi di sviluppo.

La seconda stagione di 1923 debutta domenica 23 febbraio su Paramount+. La stagione vede Spencer (Brandon Sklenar) impegnato in una corsa contro il tempo per tornare a casa negli Stati Uniti prima che ciò che la sua famiglia ha lavorato per generazioni gli venga portato via. Nel frattempo, sua zia Cara (Helen Mirren) cerca di tenere a bada gli invasori prima che Spencer arrivi. La sua sposa Alex (Julia Schlaepfer), con la quale è stato separato, intraprende un viaggio pericoloso per ricongiungersi a lui negli Stati Uniti.