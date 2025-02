Morto Roberto Orci: sceneggiatore e produttore di Star Trek e Transformers aveva 51 anni

Roberto Orci (nato Roberto “Bob” Gaston Orci), sceneggiatore e produttore che ha lavorato a alcuni dei più grandi film e programmi televisivi di azione, avventura e fantascienza dei primi due decenni del secolo, è morto il 25 febbraio, nella sua casa di Los Angeles, dopo una lotta contro una malattia renale. Aveva 51 anni.

Nato e cresciuto a Città del Messico, Roberto Orci si è trasferito negli Stati Uniti con la sua famiglia quando aveva 10 anni. Ha iniziato come sceneggiatore e produttore in Xena: Warrior Princess e Hercules: The Legendary Journeys e per la maggior parte della sua carriera ha lavorato in coppia con Alex Kurtzman.

Orci è stato co-sceneggiatore/produttore del reboot del film Star Trek del 2009 (avrebbe dovuto dirigere il terzo capitolo) e dei suoi due sequel, nonché del film Transformers del 2007 e del seguito del 2009 Transformers: la Vendetta del caduto. I crediti cinematografici di Roberto Orci includono anche la scrittura di Mission Impossible III e The Legend Of Zorro e la produzione del franchise Now You See Me, The Proposal, Eagle Eye, The Mummy e The Amazing Spider-Man 2, che ha anche co-sceneggiato.

In televisione, Orci è stato co-creatore/produttore esecutivo del reboot Hawaii Five-0 della CBS e di Fringe e Sleepy Hollow della Fox. Ha anche lavorato ad Alias ​​della ABC e Scorpion della CBS. Orci era da solo da quando la K/O Paper Products, la sua azienda con Kurtzman, è stata sciolta nel 2016. La sua impresa più recente è stata Rubber Room Media, una società di produzione guidata da sceneggiatori.

“Era un narratore visionario con un cuore sconfinato e un’anima meravigliosa”, ha detto il fratello di Orci, J.R. Orci. “Ma oltre al suo talento creativo, era un amico compassionevole che avrebbe messo la sua vita in pausa per aiutare uno sconosciuto e trovare spazio nella sua casa per il cucciolo più trascurato del rifugio”. Orci, che ha parlato pubblicamente delle sue passate lotte con l’alcolismo e della sua guarigione, lascia il padre Roberto Orci Sr., la madre Macuqui Robau-Garcia, la matrigna Jeanine Orci, i fratelli J.R Orci, Taylor Orci e Courtney Ford e il suo cane Bogey.