Superman vs I Fantastici Quattro: Gli Inizi, è scontro di visualizzazioni per i trailer!

In una significativa attestazione di forza, Superman di James Gunn ha raggiunto un traguardo notevole. Il teaser trailer ufficiale del film ha ottenuto oltre 250 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di uscita, diventando il trailer più visto e discusso nella storia sia della DC che della Warner Bros.

In confronto, il teaser trailer I Fantastici Quattro: Gli Inizi dei Marvel Studios, distribuito poco dopo, ha accumulato 202 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore. Questa cifra impressionante segna il terzo miglior debutto di trailer per la Marvel, dietro solo a Deadpool & Wolverine e Spider-Man: No Way Home.

L’audience senza precedenti del trailer di Superman sottolinea le grandi aspettative che circondano la visione di James Gunn per l’iconico supereroe. Il film, la cui uscita è prevista per l’11 luglio 2025, vede David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Il trailer offre uno scorcio di una narrazione che bilancia l’eredità kryptoniana di Superman con la sua educazione umana, promettendo una nuova interpretazione dell’amato personaggio.

Nel frattempo, I Fantastici Quattro: Gli Inizi, diretto da Matt Shakman, introduce la First Family della Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Ambientato su uno sfondo retro-futuristico degli anni ’60, il film vede protagonisti Pedro Pascal nei panni di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby nei panni di Sue Storm/Invisible Woman, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Human Torch ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm/The Thing. Il trailer evidenzia la dinamica del team e accenna alle loro prossime sfide.

I consistenti numeri di spettatori per entrambi i trailer riflettono un forte interesse per le narrazioni sui supereroi, con il pubblico che attende con ansia queste nuove interpretazioni. Le prestazioni dei trailer indicano un notevole entusiasmo per entrambi i franchise mentre si preparano a fare i rispettivi debutti cinematografici nel 2025.