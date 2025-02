Gli X-Men arriveranno nel MCU prima di quanto si pensi, secondo Brad Winderbaum

Da quando la Walt Disney Company ha acquisito la 21st Century Fox nel 2019, il pubblico ha speculato su quando il franchise X-Men si sarebbe fuso con l’universo cinematografico Marvel. Da allora, ci sono stati alcuni importanti aggiornamenti. Kamala Khan/Ms. Marvel è stata confermata come mutante in Ms. Marvel. Patrick Stewart ha ripreso il ruolo del Professor X/Charles Xavier in Doctor Strange nel multiverso della follia. X-Men ’97 ha riportato i mutanti alla Marvel sul piccolo schermo. Deadpool si è ufficialmente unito all’MCU insieme a un’incarnazione di Wolverine interpretato da Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine in una storia multiversale.

Tuttavia, sembra che non ci sia alcuna apparizione confermata della tanto amata squadra nel MCU vero e proprio. Screen Rant ha parlato con il responsabile dello streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum del futuro degli X-Men nel MCU, nonché delle voci secondo cui una serie Academy X potrebbe essere in lavorazione:

ScreenRant: Recentemente è circolata la notizia che potrebbe essere in lavorazione una serie su X-Men. Cosa può dirci sui piani di Marvel per i mutanti in live action sul fronte televisivo?

Brad Winderbaum: Penso che chiunque possa dire qualsiasi cosa online, e la voce si diffonde e la gente si eccita. Al momento stiamo ancora lavorando alla seconda stagione di X-Men 97. Sta venendo fuori in modo incredibile e le sceneggiature per la terza stagione sono pazzesche. Questo sicuramente sta soddisfacendo la mia voglia di X-Men in televisione.

E c’è un lungometraggio sugli X-Men in fase di sviluppo in questo momento, quindi questo è il focus degli X-Men al momento.

Sebbene Winderbaum sia stato reticente riguardo ai piani della Marvel per gli X-Men, ha confermato apertamente che il loro futuro sarà diretto verso il grande schermo. Inoltre, gli X-Men continueranno ad essere rappresentati in televisione attraverso X-Men ’97, che è stato rinnovato sia per la seconda che per la terza stagione.

Cosa significano i commenti di Brad Winderbaum sugli X-Men per l’MCU

La conferma di Winderbaum di un lungometraggio degli X-Men non è certo la prima dimostrazione che gli X-Men sono diretti all’MCU, ma dà un’idea della priorità dello studio per il franchise. Principalmente, gli X-Men dell’MCU live-action faranno parte del lato cinematografico della Marvel invece di apparire in una serie televisiva, almeno all’inizio. Ciò significa che molto probabilmente non saranno introdotti tramite una serie Disney+, come ha fatto l’MCU con diversi nuovi eroi come Ms. Marvel, She-Hulk, Kate Bishop/Occhio di Falco e Billy Kaplan/Wiccan, quest’ultimo con legami lontani con gli X-Men.

In precedenza, Kevin Feige, presidente della Marvel Studios, aveva commentato l’arrivo degli X-Men nell’MCU, indicando che dopo Avengers: Secret Wars, il franchise si sarebbe concentrato maggiormente sui mutanti. Ha dichiarato: “Penso che continuerà così nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, tutta la storia di Secret Wars ci conduce davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men. Ancora una volta, è uno di quei sogni che si avverano. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men.