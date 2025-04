The Last Of Us – Stagione 2: che tipo di relazione sta nascendo tra Ellie e Dina?

Contiene SPOILER su The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3 e sul videogioco The Last of Us Part II

La relazione tra Ellie e Dina si complica ulteriormente in The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3, e i dialoghi meritano un’analisi più approfondita. L’adattamento HBO dell’amato videogioco ha avuto il suo episodio più scioccante la scorsa settimana, e l’episodio 3 ha avuto l’arduo compito di dargli seguito e dimostrare come i personaggi hanno reagito non solo alla morte di Joel, ma anche alla battaglia avvenuta a Jackson, quando un’orda di Infetti ha fatto irruzione in città e ucciso una parte significativa della sua popolazione.

I cambiamenti rispetto al videogioco della seconda stagione di The Last of Us hanno già iniziato ad accumularsi, inclusa una differenza nella disposizione dei personaggi nell’episodio 2. Dina ha trascorso l’intero episodio con Joel, invece di stare con Ellie, come avviene invece in The Last of Us Part II. Questo dimostra un legame più stretto tra Joel e Dina, ma rimuove anche alcune delle scene cruciali del videogioco tra Dina e Ellie, incluso il seguito in cui discutono del loro bacio e di cosa significhi per loro. Abbiamo visto il punto di vista di Ellie solo quando chiacchiera con Jesse.

Ellie e Dina discutono finalmente del bacio di Capodanno

Dina solleva un argomento imbarazzante dopo qualche mese

Alla festa di Capodanno nell’episodio 1, che è stato adattato praticamente fotogramma per fotogramma dal videogioco, il ballo di Ellie e Dina passa da informale e amichevole a romantico mentre si scambiano un bacio appassionato. Il momento viene interrotto quando Seth, il gestore del bar, le rimprovera per essersi comportate in modo inappropriato a un evento per famiglie. Le definisce con un termine offensivo, il che spinge Joel a colpirlo, rovinando ogni possibilità di una piacevole serata per Ellie.

Nell’episodio 3 della seconda stagione, Dina aiuta Ellie a intraprendere la sua missione: andare a Seattle a cavallo per vendicare Joel, accettando di andare con lei contro la volontà del consiglio. Verso la fine dell’episodio, Ellie e Dina dormono una accanto all’altra in una tenda lungo la strada, e Dina tira fuori l’argomento del bacio. Ellie inizialmente la ignora, ma Dina le chiede di valutare il bacio su una scala da 1 a 10. Dopo che Ellie gli dà un “6”, la conversazione si sposta per un po’.

Cosa intendeva Dina quando ha detto a Ellie che “non era così fatta”

C’erano sentimenti veri dietro quel bacio

Quando la prospettiva viene sollevata per la prima volta, Ellie è un po’ imbarazzata per il bacio, incerta sulla sua serietà e riluttante a presumere alcun livello di attaccamento. Ellie sta anche considerando un altro fattore, ovvero che Dina e Jesse hanno avuto relazioni a intermittenza per un po’ di tempo, e lei non vuole intromettersi tra le sue due amiche. Jesse ha detto che non gli importa, ma Ellie è ancora indecisa quando ne parla con Dina, sostenendo che il bacio non era serio perché era ubriaca e perché Dina era fatta.

In risposta, Dina dice “non ero poi così fatta“, suggerendo di avere ancora il controllo nella misura in cui il bacio è stato frutto del suo intuito. Forse era più rilassata ed estroversa del solito (anche se di solito è una persona schietta ed estroversa), Dina voleva comunque baciare Ellie e non ha rimpianti per averlo fatto. Nonostante tutto quello che sta succedendo, Dina prova forti sentimenti per Ellie, che è uno dei motivi per cui è disposta ad aiutarla accompagnandola a Seattle; Dina vuole prendersi cura di lei.

Ellie e Dina staranno insieme nella seconda stagione di The Last of Us?

SPOILER sul videogioco The Last of Us Parte II!

Sebbene sia difficile dire che direzione prenderà The Last of Us – Stagione 2, sembra più che probabile che Ellie e Dina si mettano insieme. Nel videogioco, erano insieme nel nascondiglio di Eugene, invece che Ellie con Jesse, e le due hanno colto l’occasione per baciarsi di più e condividere i loro sentimenti. Trascorrono la maggior parte del gioco essenzialmente come una coppia, condividendo momenti affettuosi tra le difficoltà della loro missione. La serie TV sta gettando le basi per questa storia d’amore, ma potrebbe progredire più lentamente.

Ellie e Dina hanno un lungo viaggio davanti a loro e, visti i momenti della storia che abbiamo visto finora, la loro storia d’amore dovrebbe essere più lenta. Nel gioco, dopo che Dina chiede a Ellie di valutare il bacio, condividono un altro momento affettuoso. Tuttavia, il fatto che Dina insinuasse di non essere stata così entusiasta lascia intendere che ci sarà ancora più romanticismo in The Last of Us.