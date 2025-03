Coyote vs. Acme: Warner Bros. potrebbe aver trovato un acquirente per salvare il film

Contro ogni aspettativa, il destino del film Coyote vs. Acme potrebbe non essere del tutto segnato, dato che secondo alcuni report la Warner Bros. starebbe negoziando con un distributore per vendergli il progetto fino ad oggi accantonato. Il film era infatti stato originariamente cancellato dalla Warner Bros. nel novembre 2023 per una rimozione fiscale, nonostante fosse già completo. Tuttavia, il film ha iniziato a essere presentato a potenziali distributori in seguito al clamore suscitato nell’opinione pubblica. Nell’aprile del 2024, sembrava però che lo studio non fosse riuscito a trovare un accordo con i potenziali acquirenti, lasciando il film accantonato per il prossimo futuro.

Tuttavia, nonostante la mancanza di notizie sul suo destino, il film sembra non fosse del tutto stato cancellato. Ora, Deadline riporta che la Warner Bros. è in trattativa per vendere Coyote vs. Acme al distributore Ketchup Entertainment per circa 50 milioni di dollari. La società di distribuzione e finanziamento ha precedentemente acquistato The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, uscito nelle sale il 14 marzo 2025. Secondo il rapporto, se si raggiungerà un accordo tra le due parti, il film – nel cui cast figura anche John Cena – potrebbe uscire nelle sale nel 2026, salvando così il film dalla prevista cancellazione.

Coyote vs. Acme potrebbe ancora arrivare in sala

Ci si aspettava che Coyote vs. Acme facesse la fine di altri progetti della Warner Bros. come l’accantonato film su Batgirl e Scoob: Holiday Haunt, entrambi terminati prima che lo studio staccasse la spina. Questi cambiamenti dietro le quinte sono avvenuti durante la fusione della società con Discovery, che ha visto l’adozione di molte misure di riduzione dei costi. Tuttavia, il film dei Looney Tunes sembra essere riuscito a sfuggire al suo destino e quest’ultima notizia indica che potrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche come previsto in origine.

La Warner Bros. ha continuato ad assistere a importanti cambiamenti dietro le quinte, come ad esempio un rapporto del febbraio 2025 secondo il quale la Warner Bros. Games avrebbe eliminato il suo gioco di Wonder Woman e chiuso tre dei suoi studi di videogiochi. Anche Max ha rimosso tutti i cortometraggi originali dei Looney Tunes dalla sua piattaforma, nonostante l’uscita dell’ultimo film della serie. Tuttavia, se Ketchup Entertainment riuscirà a trovare un accordo con lo studio per assicurarsi il futuro del film, sarà almeno una produzione salvata tra i tanti cambiamenti in corso nella società.