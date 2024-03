ieri, Lucasfilm ha pubblicato il primo trailer di The Acolyte: La Seguace e ha sicuramente fatto parlare i fan di Star Wars. Ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica, la serie Disney+ esplorerà un periodo che, finora, è stato in gran parte relegato ai fumetti e ai romanzi.

Solo un personaggio di questi – Vernestra Rwoh – apparirà in The Acolyte: La Seguace, con il piano di introdurre una nuova serie di protagonisti che presumibilmente saranno al centro della scena nel corso di alcune stagioni (conducendoci infine agli eventi de La Minaccia Fantasma e di La Vendetta dei Sith).

Ora abbiamo una galleria di immagini della serie tv che offre uno sguardo più ravvicinato ai momenti chiave del trailer. Insieme a questi arrivano i nomi e le descrizioni ufficiali dei personaggi per ciascuno dei protagonisti di The Acolyte: La Seguace:

Amandla Stenberg interpreta Mae, un individuo che viene trascinato in un mistero sinistro, che la mette al centro del conflitto in modi inaspettati.

un individuo che viene trascinato in un mistero sinistro, che la mette al centro del conflitto in modi inaspettati. Lee Jung-Jae interpreta il Maestro Sol, un maestro Jedi saggio, molto rispettato e potente, forte nelle vie della forza, che sta attraversando un conflitto emotivo.

un maestro Jedi saggio, molto rispettato e potente, forte nelle vie della forza, che sta attraversando un conflitto emotivo. Manny Jacinto interpreta Qimir, un ex contrabbandiere che ora si guadagna da vivere come commerciante. Si procura cose insolite e vive una vita di svago.

un ex contrabbandiere che ora si guadagna da vivere come commerciante. Si procura cose insolite e vive una vita di svago. Carrie-Ann Moss interpreta il Maestro Indara, un maestro Jedi di grande abilità fisica e mentale.

un maestro Jedi di grande abilità fisica e mentale. Dean Charles Chapman interpreta il Maestro Tobin: una rappresentazione di questo personaggio non è stata condivisa.

una rappresentazione di questo personaggio non è stata condivisa. Joonas Suotamo interpreta il Maestro Kelnacca, un Jedi solitario che vive una vita solitaria.

un Jedi solitario che vive una vita solitaria. Jodie Turner-Smith interpreta Madre Aniseya, la leader di una congrega di streghe che apprezzano la propria indipendenza insieme alla conservazione delle proprie convinzioni e poteri.

la leader di una congrega di streghe che apprezzano la propria indipendenza insieme alla conservazione delle proprie convinzioni e poteri. Charlie Barnett interpreta Yord Fandar: un cavaliere Jedi e guardiano del tempio Jedi, un ambizioso e un seguace delle regole. Il suo bisogno di seguire la natura da manuale può offuscare il suo giudizio.

un cavaliere Jedi e guardiano del tempio Jedi, un ambizioso e un seguace delle regole. Il suo bisogno di seguire la natura da manuale può offuscare il suo giudizio. Dafne Keen interpreta Jecki Lon, un Jedi Padawan, l’apprendista del Maestro Sol. È giovane, ma si comporta con maturità.

un Jedi Padawan, l’apprendista del Maestro Sol. È giovane, ma si comporta con maturità. Rebecca Henderson interpreta Vernestra Rwoh, un’anziana maestra Jedi che ha scalato i ranghi dei Jedi da adolescente prodigio a leader dell’ordine Jedi.

The Acolyte: La Seguace: la trama e il cast della serie

The Acolyte: La Seguace è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

La sinossi ufficiale recita: “Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è ciò che sembra“. La serie è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica della linea temporale di Star Wars, ovvero prima degli eventi dei film di Star Wars.

Leslye Headland è la creatrice della serie The Acolyte: La Seguace, basata su Star Wars di George Lucas, e ne è produttrice esecutiva insieme a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef. Charmaine DeGraté e Kor Adana sono i produttori esecutivi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim e Rob Bredow sono i produttori.

Headland ha diretto anche i primi episodi (episodi 101 e 102). I registi Kogonada (episodi 103 e 107), Alex Garcia Lopez (episodi 104 e 105) e Hanelle Culpepper (episodi 106 e 108) completano la regia della serie. Il pluripremiato compositore Michael Abels, noto per il suo lavoro in Scappa – Get Out e Us, ha firmato la colonna sonora di The Acolyte: La Seguace.