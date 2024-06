Kidnap: dal cast al finale, tutto quello che c’è da sapere sul film

Per un genitore la paura più grande è senza dubbio quella di perdere il proprio figlio. È ciò che succede in film come The Captive – Scomparsa, Prisoners, I bambini di Cold Rock o Mother’s Day. A questi titoli si aggiunge anche Kidnap, film del 2017 diretto da Luis Prieto, regista celebre in Italia per aver diretto Ho voglia di te con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti e autore anche di Shattered – L’inganno. Con Kidnap egli si è concentrato però sul dar vita non tanto ad un dramma quanto ad un adrenalinico film d’azione.

All’interno di tale lungometraggio – girato nel 2014 ma distribuito solo nel 2017 – il rapimento è infatti l’elemento scatenante di un forsennato inseguimento stradale che restituisce una forte carica di adrenalina. Prieto ha detto che le sequenze d’azione sono state ispirate da film degli anni ’80 che lo hanno incoraggiato a implementare effetti pratici, in modo che le reazioni degli attori potessero essere autentiche, invece che in CGI.

Il risultato è dunque un titolo che offre grande intrattenimento oltre a forti emozioni come paura e amore. Per gli appassionati del genere, si tratta di un film da recuperare. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Kidnap. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ad altre curiosità. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.