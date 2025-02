The Boys 5: Jack Quaid condivide una sanguinolenta foto dal set

Se c’è una cosa su cui si può scommettere in ogni stagione di The Boys, è che Hughie Campbell finirà coperto di sangue, in un modo o nell’altro. Attualmente, le cineprese stanno girando la quinta e ultima stagione della serie Prime Video dallo scorso novembre e la star Jack Quaid ha ora condiviso una nuova foto del dietro le quinte del set. Sebbene l’immagine non fornisca alcun contesto, sembra abbastanza chiaro che Hughie subirà un altro bagno di sangue quando lo show tornerà il prossimo anno.

Nel finale della quarta stagione, Hughie e la maggior parte dei suoi compagni di squadra sono stati catturati dalle forze di Homelander (queste foto leggermente spoilerose sul set rivelano dove sono stati probabilmente mandati), lasciando in fuga solo Annie January – ora di nuovo potenziata come Starlight – e Billy Butcher. Con quest’ultimo impegnato in una crociata per spazzare via tutti i Supes, probabilmente toccherà ad Annie salvare Hughie e gli altri. In attesa di maggiori certezze, è possibile guardare la foto di Quaid su Instagram qui sotto.

Cosa sappiamo della stagione 5 di The Boys?

Parlando con TV Guide dei suoi piani per la stagione finale all’inizio di quest’anno, a Kripke è stato chiesto se ha già deciso chi sopravviverà e chi invece farà una fine senza dubbio disordinata. “Chiunque morirà nella quinta stagione se lo meriterà ampiamente. Abbiamo un certo senso di chi vive e di chi muore, ma non abbiamo ancora deciso tutto. Ma si può fare l’ultima stagione di uno show e uscire di scena alle proprie condizioni, quindi non tutti ce la faranno”.

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Si uniranno per la quarta stagione anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. E’ disponibile su Prime Video.