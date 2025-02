Dune: Gareth Edwards potrebbe dirigere il quarto film del franchise

Il regista di Dune e Dune – Parte Due, Denis Villeneuve, ha dichiarato di non avere intenzione di dirigere altri film del franchise dopo il previsto adattamento di Dune: Messiah, ma questo non significa che la Warner Bros. si fermerà dopo tre film. Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio avrebbe infatti intenzione di andare avanti con almeno un altro film su Dune e starebbe pensando a Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story, Jurassic World – La rinascita) per prendere il timone del progetto.

Lo scooper ritiene che ci sia un interesse anche da parte di Edwards a ricoprire il ruolo di regista per il progetto, ma Richtman non è sicuro che sia effettivamente già in trattative. I primi due film sono stati un grande successo, ma un quarto capitolo sarebbe comunque sorprendente, vista la direzione che la saga di Frank Herbert prende dopo il secondo libro. Villeneuve ha mostrato scarso interesse nell’adattare i romanzi successivi, Children of Dune e God Emperor of Dune, perché ritiene che la storia inizi a diventare troppo “esoterica”. In ogni caso, non resta che attendere aggiornamenti sugli sviluppi futuri.

Powered by

Le riprese di Dune 3 potrebbero avere inizio quest’estate

In attesa di notizie su un possibile Dune 4, sappiamo che le riprese del terzo capitolo della saga potrebbero avere luogo già quest’estate. L’estate del 2026 non è infatti mai stata una finestra realistica per l’inizio delle riprese di Dune 3, se Villeneuve intende davvero finire il film in tempo per l’uscita di dicembre 2026. Iniziare le riprese a giugno di quest’anno rende la data di uscita un obiettivo più raggiungibile, dato il lungo processo di post-produzione e montaggio necessario per un film di queste dimensioni. Villeneuve ha poi affermato che questo sarà il suo ultimo film di Dune, ma spera che altri si assumano il compito di adattare altri libri della serie di Herbert.

Lo stesso Villeneuve ha recentemente ipotizzato a Deadline che le riprese di Dune 3 sarebbero iniziate nel 2026, ma ha anche indicato che il lavoro stava procedendo rapidamente e che avrebbe potuto “tornare dietro la macchina da presa più velocemente di quanto pensi”. Il regista ha anche avvertito che “questi film richiedono molto tempo per essere realizzati, quindi è meglio non dire ad alta voce quando potrei girare”. Villeneuve ha anche detto di non voler affrettare il processo, quindi si può presumere che non stia accelerando su sollecitazione dello studio, ma che sia realmente pronto a partire.