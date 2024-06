Midnight Sons potrebbe arruolare lo sceneggiatore di Blade e Logan, Michael Green

I Marvel Studios potrebbero aver fatto un grande passo avanti nello sviluppo del film Midnight Sons, poiché una nuova voce sostiene che il progetto abbia arruolato uno sceneggiatore. Non è il primo aggiornamento sul progetto che riportiamo negli ultimi giorni!

Secondo Nexus Point News – che in precedenza aveva rivelato alcuni scoop significativi come DCULeaks – Michael Green è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del film. Green ha scritto la sceneggiatura originale per il tanto atteso riavvio di Blade e ha anche lavorato su progetti del calibro di Blue Eye Samurai di Netflix, la trilogia di Hercule Poirot di Kenneth Branagh, Blade Runner 2049 e Logan.

Anche se Green sarebbe quasi certamente una scelta caldeggiata dal pubblico, è importante tenere presente che un film su Midnight Sons deve ancora essere annunciato ufficialmente, anche se diremmo che per i Marvel Studios sarà inevitabile assemblare i loro personaggi soprannaturali ad un certo punto.

Diversi personaggi hanno fatto parte o sono stati associati alla squadra nei fumetti nel corso degli anni, ma secondo un’altra voce recente di The Cosmic Circus, la formazione del MCU molto probabilmente includerà: Wong, Moon Knight, Ghost Rider, Blade, Werewolf by Night e Man-Thing.

“Altri nomi che ho sentito, dal più al meno probabile, includono Black Knight, Scarlet Scarab, Elsa Bloodstone, Dr. Strange e persino Agatha Harkness. Ma se dovessi indovinare quanti membri mi aspetterei per questa formazione della squadra, direi tra 6-9 membri.”

La star di Moon Knight, Oscar Isaac, ha mostrato interesse nel riprendere il suo ruolo(i) per un progetto di Midnight Sons in una recente intervista. “Ho pensato che ci fosse un’opportunità interessante con Midnight Sons. Ci sono personaggi così interessanti lì dentro, e ora che abbiamo impostato il lavoro di base con l’apprendimento di chi sono Marc, Steven e Jake, potrebbe essere un’interessante opportunità di vederlo come parte di una squadra e quale dinamica potrebbe essere avere un po’ di spazio per esplorare questa possibilità.”

Per quanto riguarda chi potrebbe finire sulla sedia di regia, abbiamo già sentito che sia Michael Giacchino (Werewolf By Night) che Fede Alvarez (Alien: Romulus) sono sul radar dello studio.