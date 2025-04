The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3: perché Ellie lascia dei chicchi di caffè sulla tomba di Joel?

Attenzione: spoiler su The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3

Ellie lascia dei chicchi di caffè sulla tomba di Joel in The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3, e c’è un motivo specifico. La morte di Joel nel finale dell’episodio 2 è stato uno dei momenti più scioccanti della serie, e nessuno è più devastato di Ellie. Nel quinquennio trascorso tra la prima e la seconda stagione, il suo rapporto con il padre adottivo si è complicato. Eppure, prova un profondo amore per Joel, e questo è dimostrato dal suo gesto gentile e premuroso.

L’episodio 3 mostra Ellie intenzionata a vendicarsi di Abby e del suo gruppo. Dina era presente durante l’omicidio di Joel e sa che gli aggressori provenivano da Seattle e facevano parte di un gruppo chiamato W.L.F., acronimo di Washington Liberation Front. Il consiglio haha discusso la questione di impiegare una squadra di sedici persone per vendicarsi, ma la proposta è stata bocciata. Ellie e Dina si sono avventurate da sole, ma hanno fatto una breve sosta in un cimitero costruito appena fuori Jackson.

Ellie ha onorato l’amore di Joel per il caffè lasciando dei chicchi di caffè sulla sua tomba

Questo è stato uno dei momenti più toccanti della serie

The Last of Us è ambientato principalmente in un mondo post-apocalittico, ma personaggi più anziani come Joel sono ancora definiti da elementi delle loro vite precedenti. Abbiamo intravisto com’era Joel prima dell’epidemia nell’episodio di apertura della prima stagione, e tra le cose che amava di più c’erano i film d’azione, la musica e, naturalmente, il caffè. Come molte altre cose, il caffè è diventato un bene di lusso dopo l’epidemia, rendendo ancora più significativo per Ellie donarne un po’ per onorarlo sulla sua tomba.

Quando Ellie e Dina visitano la tomba di Joel in The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3, Ellie lascia dei chicchi di caffè. Questo simboleggia che, sebbene abbia provato sentimenti complessi per Joel nella sua vita, vuole ricordarlo per qualcosa di positivo del suo carattere. Era qualcosa su cui lei e lui scherzavano, dato che lei trovava sempre il caffè troppo amaro e si chiedeva perché lui lo amasse così tanto. È un momento agrodolce, in cui lei desidera dirgli addio con un gesto gentile e affettuoso.

L’amore di Joel per il caffè è una gag ricorrente nella serie e nei giochi di The Last of Us

Ellie e Sarah adoravano prendere in giro Joel per il suo amore per il caffè

L’amore di Joel per il caffè è una battuta ricorrente e familiare a chiunque abbia giocato ai videogiochi di The Last of Us, ed è stato trasferito direttamente nella serie TV. Sia Sarah che Ellie lo prendevano in giro per questo, e la seconda stagione ha mostrato che era persino disposto a scambiare preziose forniture per chicchi di caffè. Joel era un contrabbandiere e un rovistatore di rifiuti, il che lo rendeva immensamente prezioso ovunque si trovasse, quindi è significativo che spendesse i suoi “guadagni” in caffè. Il caffè era uno dei suoi grandi amori.