The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3: cosa rappresenta davvero l’orologio di Joel?

La serie HBO The Last of Us presenta l’orologio di Joel come un oggetto di notevole valore sentimentale. All’inizio della serie, Joel viene mostrato mentre vive con il fratello Tommy e la figlia Sarah a Austin, in Texas, nel 2003. La serie inizia con il trentaseiesimo compleanno di Joel, con Sarah che progetta di riparare il suo orologio rotto per regalarglielo. Lo fa, scherzando sul fatto che lui non l’avrebbe mai fatto da solo, e quando lo ritroviamo nel presente, l’orologio è di nuovo rotto, anche se lui lo indossa ancora. In The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3, l’oggetto ritorna in modo significativo, dopo la tragica morte di Joel.

Questo orologio ha avuto implicazioni significative per il personaggio di Joel, interpretato da Pedro Pascal, poiché legava insieme il suo passato e il suo presente. Con Abby che uccide Joel nella seconda stagione, l’orologio diventa ancora più importante, in quanto è un oggetto sentimentale che rappresenta non solo la morte di Sarah, ma anche quella di Joel. Vale la pena approfondire la questione, poiché è strettamente legata ai temi della vita e della morte che la serie affronta e al modo in cui i personaggi elaborano il lutto.

Joel continuava a indossare il suo orologio rotto perché era un regalo di Sarah

Sarah gli aveva riparato l’orologio come regalo, ma lui lo aveva rotto di nuovo

L’orologio di Joel, ancora rotto al giorno d’oggi, rivela come abbia affrontato il trauma della morte della figlia e dell’epidemia. L’orologio è strettamente legato a Sarah, dato quanto Joel abbia apprezzato il fatto che lei glielo avesse riparato, e funge da metafora. Il fatto che l’orologio sia ancora rotto indica quanto Joel stesso fosse distrutto dalla morte di Sarah, oltre 20 anni dopo.

Joel che indossa l’orologio rotto rappresenta la persona fredda e frammentata che è diventato negli anni successivi all’epidemia, e ripararlo significherebbe ricordarsi sia della sua vita con Sarah prima che l’infezione da Cordyceps decimasse l’umanità, sia della sua morte traumatica. In The Last of Us – Stagione 2, ha iniziato a impegnarsi per migliorare se stesso, persino consultando uno psicologo, ma c’è ancora un profondo danno che non ha ancora affrontato.

Ellie nota subito l’orologio rotto di Joel in The Last of Us

Ellie è la cosa migliore che sia capitata nella vita di Joel dopo la morte di Sarah

La seconda menzione esplicita dell’orologio di Joel è avvenuta nell’episodio 1 della prima stagione di The Last of Us. Dopo che Joel e Tess hanno accettato di portare Ellie fuori dalla zona di quarantena di Boston, Joel ed Ellie tornano al suo appartamento per riposare mentre Tess cerca di uscire dalla zona di quarantena. Poco prima di dormire, Ellie dice a Joel: “Il tuo orologio è rotto”. Questo fa addormentare Joel con i suoni da incubo della morte di Sarah, dimostrando la diretta correlazione tra l’orologio e il suo trauma.

L’orologio è così intrinsecamente legato alla relazione tra Joel e Sarah, che il fatto che Ellie glielo faccia notare prelude al fatto che, alla fine, Joel arriverà a considerare Ellie come una figlia, aiutandolo a guarire dalla morte di Sarah. Sebbene Joel non ripari mai l’orologio, diventa molto più aperto e vulnerabile con Ellie, parlando più apertamente del suo rapporto con Sarah.

Joel indossava il suo orologio rotto quando Abby lo ha ucciso

Joel è morto indossando l’ultimo regalo che sua figlia gli aveva fatto

La morte di Joel nell’episodio 2 della seconda stagione di The Last of Us è senza dubbio il momento più devastante della serie, con il pubblico costretto a guardare Joel che viene picchiato senza pietà con una mazza da golf, e Ellie costretta a guardare il suo padre adottivo che viene ucciso. È importante notare che Joel indossa l’orologio mentre viene ucciso da Abby, l’orologio resta lì e nell’episodio 3 Tommy lo vede subito. In un certo senso, entrambe le sue figlie erano con lui mentre moriva, dato che il regalo di Sarah era ancora al suo polso, e Ellie era fisicamente lì.

La reazione di Tommy alla vista dell’orologio di Joel e perché lo conserva per Ellie

Tommy sa cosa significava l’orologio per Joel

Dopo che il corpo di Joel viene recuperato e riportato a Jackson, The Last of Us – Stagione 2, Episodio 3 mostra una scena in cui Tommy ispeziona i suoi resti prima della sepoltura. Tommy nota l’orologio ancora al polso di Joel e dice: “Porta il mio amore a Sarah“, sapendo che era un regalo da parte sua. Questo è un momento toccante in cui Tommy riconosce che, sebbene Joel possa essere morto, può finalmente riunirsi a sua figlia dopo così tanti anni. Almeno, questo è ciò che Tommy spera.

Invece di tenere l’orologio per sé, Tommy lo lascia in una scatola insieme alla pistola di Joel perché Ellie lo trovi. Dato che l’orologio è rotto, non gli serve più e lo passa a Ellie come oggetto sentimentale. La prima figlia di Joel gli ha fatto il regalo e la figlia adottiva può tenerlo per lui mentre la storia di The Last of Us continua.