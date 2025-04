Havoc: guida al cast e ai personaggi del film Netflix

Havoc, il thriller d’azione 2025 di Netflix con Tom Hardy, è pieno di sparatorie al cardiopalma, inseguimenti ad alta velocità e un forte cast d’insieme con una serie di attori impressionanti, tra cui un premio Oscar. Scritto e diretto da Gareth Evans, l’acclamato autore di The Raid, il film segue il detective della omicidi Walker, interpretato da Hardy, mentre cerca di salvare il figlio di un politico da una situazione pericolosa. Lungo il percorso, Walker incontra diversi ostacoli e minacce violente mentre dipana una profonda rete di corruzione e cospirazione che infetta l’intera città.

Si tratta del primo lungometraggio dello scrittore e regista gallese dopo Apostolo del 2018 e il suo primo film d’azione in oltre dieci anni dopo The Raid 2 del 2014. Simile ai film di The Raid, Havoc è considerato un film d’azione del tipo “gun fu” che prevede molte acrobazie elaborate e ipnotiche miste all’uso di armi. A renderlo particolarmente avvincente, però, ci sono – come già suggerito – un gruppo di noti attori qui alle prese con personaggi controversi, che si muovono abilmente sul confine tra bene e male. In questo articolo, andiamo a scoprire tutto su di loro.

Il cast e i personaggi di Havoc

Tom Hardy nel ruolo di Walker

Tom Hardy è un attore di fama mondiale originario di Londra, Inghilterra. È salito alla ribalta dopo essere apparso in due episodi della celebre miniserie HBO Band of Brothers e nel classico film di guerra Black Hawk Down di Ridley Scott, entrambi usciti nel 2001. È anche un importante attore di teatro. Si è poi catapultato nella celebrità hollywoodiana dopo essere apparso in Inception, film di Christopher Nolan del 2010, che lo ha portato a interpretare Bane nel redditizio Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Ha recitato in altri grandi blockbuster come Mad Max: Fury Road, Revenant – Redivivo, che gli è valso una nomination all’Oscar, e Dunkirk prima di diventare il volto del franchise di Venom nel 2018.

Timothy Olyphant nel ruolo di Vincent

Timothy Olyphant è un attore americano nato alle Hawaii e cresciuto a Modesto, in California. Fa parte della famiglia Vanderbilt e ha conseguito un master presso la University of Southern California. Ha debuttato nel 1996 nel film Il club delle prime mogli, prima di diventare famoso per i suoi ruoli in Scream 2, La ragazza della porta accanto e alcuni episodi di Sex and the City e My Name Is Earl. Ha ottenuto il plauso della critica per il ruolo di Seth Bullock nella celebre serie western Deadwood, che lo ha portato al ruolo di protagonista in un’altra serie western di successo, Justified. Tra gli altri suoi ruoli di rilievo figurano Santa Clarita Diet, The Office, Hitman – L’assassino, Rango, Fargo, C’era una volta a… Hollywood e The Mandalorian. In Havoc interpreta il poliziotto Vincent.

Forest Whitaker nel ruolo di Lawrence Beaumont

Forest Whitaker è un attore premio Oscar originario di Longview, Texas. Con 140 crediti cinematografici e televisivi all’attivo, Whitaker ha debuttato al cinema con la commedia Fast Times at Ridgemont High (1982). Negli anni ’80 e ’90 ha recitato in film celebri come Il colore dei soldi, Platoon, Good Morning, Vietnam, The Crying Game e Smoke. Ha interpretato Jon Kavanaugh in The Shield prima di vincere l’Oscar per L’ultimo re di Scozia. Più di recente è apparso in Southpaw – L’ultima sfida, Rogue One: A Star Wars Story, Black Panther, Arrival e Godfather of Harlem. Whitaker interpreta un politico corrotto di nome Lawrence Beaumont in Havoc.

Jessie Mei Li come Ellie

Jessie Mei Li è un’attrice di Brighton, East Sussex, Inghilterra. È nota soprattutto per il ruolo principale di Alina Starkov nella serie fantasy soprannaturale Tenebre e Ossa di Netflix (2021-2023). Nel 2019 è apparsa in una rappresentazione teatrale di All About Eve, con Lily James e Gillian Anderson, prima di apparire nel ruolo di Lara in Last Night in Soho di Edgar Wright insieme a Anya Taylor-Joy. Recentemente è apparsa nella serie Showtime The Agency accanto a Michael Fassbender e Richard Gere. In Havoc Mei Li interpreta la giovane poliziotta Ellie.

Cast e personaggi di supporto in Havoc

Luis Guzmán nel ruolo di Raul, zio di Mia: Guzmán è conosciuto soprattutto per Traffic, Boogie Nights e Ubriaco d’amore. Interpreta Gomez Addams in Mercoledì.

Justin Cornwell nel ruolo di Charlie, membro di una gang criminale: Cornwell è conosciuto soprattutto per The Umbrella Academy, Bel-Air e The Rookie.

Quelin Sepulveda nel ruolo di Mia, membro della stessa gang di Charlie: Sepulveda è nota per Good Omens, Il velo e L’uomo che cadde sulla Terra.

Jim Cesar nel ruolo di Wes, a sua volta membro della gang di Charlie: Cesar è conosciuto soprattutto per The Witcher, Baby Reindeer e La fabbrica delle bambole.

Yann Yann Yeo nel ruolo della madre di Tsui: Yann Yann è conosciuta soprattutto per American Born Chinese e Wet Season.