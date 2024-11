The Penguin: lo scenografo risponde al possibile Easter Egg dello spaventapasseri

Un paio di screenshot del quarto episodio de The Penguin sono stati condivisi online di recente dopo che un fan ha notato nell’ufficio del dottor Julian Rush quelli che assomigliano molto alla maschera e al guanto dello Spaventapasseri dei videogiochi di Arkham.

Lo YouTuber BobaTalks è intervenuto in seguito, affermando che c’erano dei piani iniziali per rendere Rush il dottor Jonathan Crane. Non siamo sicuri che ci sia qualcosa di vero in tutto questo, ma il designer della produzione dello show, Kalina Ivanov, ha risposto alla teoria dei fan.

Ivanov non ha confermato né smentito nulla, ma ha detto che “hanno lasciato spazio all’interpretazione”, il che suggerisce che gli oggetti sul tavolo potrebbero essere ispirati al cattivo di Batman che incute timore.

Questo significa che Rush dovrebbe essere lo Spaventapasseri? Probabilmente è un po’ azzardato, ma chissà cosa hanno in serbo Matt Reeves e Lauren LeFranc per il personaggio?

WOW Someone sent me this reddit post, and it shows an Arkham-esque inspired Scarecrow glove, and what appears to be a Scarecrow mask in Julian Rush’s office.

I was told by a source a long while back that originally on the production details that Theo Rossi was written as… pic.twitter.com/yYrVBa83Zf

— BobaTalks (@BobaTalks) November 15, 2024