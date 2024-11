Jurassic World Rebirth: il regista parla di “un capitolo completamente nuovo”, mentre nuova foto mette in risalto Scarlett Johansson

La prossima estate, tre anni dopo la conclusione della trilogia di Jurassic World, il franchise subirà una nuova evoluzione con Jurassic World Rebirth del regista Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story).

Con la star di Avengers: Endgame, Scarlett Johansson, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell’Oscar Mahershala Ali (che potrebbe o meno finire per interpretare il Blade del MCU), questo nuovo capitolo ricco di azione vedrà un’intrepida squadra in corsa per ottenere campioni di DNA dalle tre creature più colossali attraverso terra, mare e aria.

Powered by

Ora, grazie a Empire abbiamo un nuovo sguardo all’esperta di operazioni segrete della Johansson, Zora Bennett, un personaggio incaricato di guidare un’esperta squadra in una missione top-secret per ottenere materiale genetico dai tre dinosauri più imponenti del mondo.

Tuttavia, quando l’operazione di Zora si incrocia con una famiglia civile la cui spedizione in barca è stata rovesciata da dinosauri acquatici predatori, si ritrovano tutti bloccati su un’isola dove si trovano faccia a faccia con una sinistra e scioccante scoperta che è stata nascosta al mondo per decenni.

Cosa ha detto Gareth Edwards su Jurassic World Rebirth

“Torna a ciò che ho amato dell’originale”, dice Gareth Edwards a proposito del suo progetto per il film, “con l’imbarazzo della scelta tra diversi scenari e momenti d’azione tesi e divertenti. Come regista, c’erano molte opportunità per divertirsi e provare a giocare con il pubblico”.

Avendo luogo cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, il regista osserva che questo film dà il via a “un capitolo completamente nuovo nella linea temporale di Jurassic”.

Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dalla Bennett della Johansson, aggiunge: “Sta cercando un senso nella sua vita dopo aver lasciato l’esercito, e le si presenta questa opportunità in cui [dopo] praticamente non dovrà più lavorare. Ma attraverso questo viaggio, inizia a mettere in discussione i diritti e i difetti etici di ciò che stanno facendo”.

EXCLUSIVE #JurassicWorldRebirth “goes back to what I loved about the original”, Gareth Edwards tells Empire. READ MORE: https://t.co/bdpunysirc pic.twitter.com/tTNhfnaH08 — Empire (@empiremagazine) November 15, 2024

CORRELATE

Tutto quello che c’è da sapere su Jurassic World Rebirth

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

Jurassic World Rebirth è diretto dal vincitore del BAFTA Edwards da una sceneggiatura di David Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Il cast del film comprende Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechier Sylvain e Ed Skrein. Jurassic World Rebirth arriverà nelle sale il 2 luglio 2025.