The Penguin: Matt Reeves sul piano per una morte importante e sul ritorno del Joker di Batman – Parte II – SPOILER

The Penguin si è concluso ieri sera con un finale ricco di eventi che ha messo Oz Cobb sulla strada dell’inevitabile confronto con il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, e Matt Reeves, produttore dello show e regista di The Batman, ha parlato dei momenti più importanti dell’episodio e di come potrebbero collegarsi al suo sequel.

Matt Reeves ha anche rivelato che la morte di un personaggio importante nell’episodio finale si sarebbe svolta originariamente in modo molto diverso. Seguono importanti spoiler.

La fine di The Penguin

Verso la fine di “Una cosa grande o piccola”, Oz condivide un drink con il suo protetto Victor, prima di uccidere brutalmente il giovane. Vic era fedele a Cobb ed era arrivato a considerare il gangster come una famiglia, cosa che ha tragicamente segnato il suo destino.

Tuttavia, la showrunner Lauren LeFranc aveva inizialmente proposto un’idea che avrebbe visto i due diventare nemici prima della morte di Vic.

“L’unica cosa leggermente diversa era [il modo in cui] Vic è morto. Nella proposta iniziale, aveva immaginato che Vic avrebbe dovuto proteggere [la madre di Oz] Francis, e la cosa era andata male. E nella lotta tra Sofia e Oz, Sofia è riuscita a manipolare le cose in modo tale da mettere Oz contro Vic. E questa sarebbe stata una cosa tragica. Mi sembrava un’idea grandiosa. Ma poi, mentre ci addentravamo sempre di più e lei scriveva la scena, ha cambiato leggermente la sua concezione, ma in un modo critico che credo l’abbia resa ancora più potente: un’idea davvero orrenda, ma anche profondamente tragica, cioè che Oz avesse bisogno di uccidere Victor perché non poteva sopportare quel livello di vulnerabilità”.

“Oz lo aveva tenuto a distanza e stava usando Vic come una pedina ”, ha continuato. “Si trattava solo della sua ambizione. Ma aveva permesso a questa persona di avvicinarsi così tanto a lui che non poteva sopportare quella vicinanza e che doveva essere eliminata, che avrebbe potuto renderlo debole, ed essere debole era impossibile per lui. Quindi questa è stata la cosa che mi ha sorpreso e che ha reso la scena ancora più potente”.

Vedremo il Joker di Barry Keoghan in azione prima o poi?

A Reeves è stato chiesto anche del possibile ritorno di Sofia Falcone in The Batman – Parte II e, pur non volendo confermare nulla di preciso, ha indicato che la versione “fresca” di Barry Keoghan del Joker sarà coinvolta in qualche modo.

“Ogni volta che ti avvicini a uno di questi personaggi, devi trovare un modo nuovo per farlo. Questo lo rende incredibilmente scoraggiante. Allo stesso tempo, questa versione di Pinguino è una versione di Pinguino che nessuno ha mai visto. L’unico modo per farlo è sentire che ti stai guadagnando il tuo posto, perché altrimenti stai solo facendo di più e la gente dice: “Beh, l’abbiamo già visto, quindi cos’hai per noi?”. Quindi, come si può essere la cosa che amiamo, ma anche qualcosa che non abbiamo mai visto? Questa è sempre la sfida. Quindi, con un personaggio del genere, questo dovrebbe essere il punto di partenza”.

Si diceva che Keoghan sarebbe stato protagonista di una serie tutta sua sul Joker prima di tornare come cattivo principale in The Batman Part III, anche se James Gunn ha smentito la notizia.