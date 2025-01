House Of The Dragon: James Norton sarà Ormund Hightower nella stagione 3

Secondo quanto appreso da Deadline, James Norton sarà l’interprete di Ormund Hightower nella terza stagione di House of the Dragon della HBO. Ormund Hightower, di cui si è parlato nella seconda stagione ma che non è mai apparso sullo schermo, è il nipote di Otto (Rhys Ifans), cugino di Alicent (Olivia Cooke) e Gwayne (Freddie Fox), e il Signore di Oldtown. Attualmente sta guidando la schiera degli Hightower in una marcia su Approdo del Re per sostenere la sua casata contro Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Norton ha interpretato in precedenza il ruolo di Hugo Swan in The Nevers della HBO ed è noto anche per i suoi ruoli in Happy Valley e Grantchester. Per quanto riguarda il cinema, è stato visto di recente in Bob Marley: One Love. Tra gli altri suoi film ricordiamo Joy, Piccole donne e Nowhere Special. Non resta a questo punto che attendere di vederlo in quello che si preannuncia essere un personaggio molto importante della stagione 3 di House of the Dragon.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di House of the Dragon?

Basato su Fire & Blood di George R. R. Martin e ambientato 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones, House of the Dragon racconta la storia della Casa Targaryen. Un aspetto positivo del fatto che l’amata serie televisiva tragga la sua storia dalle pagine del romanzo di Martin è che i lettori hanno un’idea della storia che verrà e di come si svilupperà fino alla sua sanguinosa e infuocata conclusione. Anche se il finale della seconda stagione è stato piuttosto insoddisfacente per il pubblico, la stagione ha fornito una solida prefigurazione di ciò che verrà.

Sappiamo infatti che sono in arrivo alcune scene di battaglia piuttosto epiche, con la Danza dei Draghi che porterà le cose in acqua con la Battaglia del Calice. Un’altra importante resa dei conti sarà combattuta principalmente tra il Daemon Targaryen di Matt Smith e suo nipote, il principe Aemond Targaryen (Ewan Mitchell). Con così tanto da aspettare, possiamo solo sperare che siano in arrivo ulteriori risposte per quanto riguarda la tempistica di produzione della terza stagione di House of the Dragon.