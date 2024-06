The Island: la spiegazione del finale del film con Scarlett Johansson

Noto prevalentemente per film d’azione particolarmente esplosivi come Armageddon, The Rock e Transformers, il regista Michael Bay ha negli anni realizzato anche pellicole che corrispondono meno alle caratteristiche per cui è noto. Tra questi titoli si colloca anche il thriller di fantascienza del 2005 The Island. Incentrato sulle tematiche della clonazione e della maternità surrogata, il film si presenta quasi come un unicum nella filmografia del regista, dando vita a non pochi elementi fino a quel momento per lui inediti.

Si costruisce così un contesto a suo modo futuristico, simile a quello riscontrabile in film come Gattaca – La porta dell’universo o In Time. Più che con questi titoli, The Island vanta in realtà numerose somiglianze con il film del 1979 Parts: The Clonus Horror, anch’esso riguardante la clonazione umana a scopo di trapianto. Al di là del mondo narrativo, Bay ha poi lavorato minuziosamente per ricostruire un contesto futuristico ma allo stesso tempo vicino alla contemporaneità, così da permettere una maggior identificazione del pubblico nelle vicende e nei personaggi raccontati.

Il film è poi divenuto negli anni un vero e proprio cult, continuamente ricercato dai fan del genere di riferimento e del regista. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Island. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Island

La vicenda narrata si svolge in un distopico 2019 dove la contaminazione globale ha reso pressocché inabitabile la superficie terrestre. I pochi superstiti vivono ora in una gigantesca struttura altamente tecnologica dove la vita è organizzata e controllata sin nei minimi dettagli. Una vera e propria lotteria organizzata dai gestori della comunità seleziona a cadenza regolare alcuni di questi sopravvissuti per mandarli su di un’isola considerata l’ultimo ambiente naturale del pianeta, quello da cui l’umanità potrà ricominciare la propria vita.

Tutti scelgono di riporre fiducia in quel luogo paradisiaco, tranne Tom Lincoln. Egli, infatti, arriva a mettere in dubbio la reale esistenza di condizioni inospitali sulla terra, dimostrandosi determinato a scoprire cosa si nasconda oltre la struttura in cui l’umanità è ora confinata. Ben presto, giungerà a scoprire sconcertanti verità tanto su questo aspetto quanto sulla misteriosa isola. Divenuto una minaccia, Lincoln si ritrova a dover fuggire dal sicario Albert Laurent e dal dottor Merrick, potendo contare solo sull’aiuto dell’amica Sarah Jordan.

Il cast del film

Ad interpretare il protagonista del film, Tom Lincoln, vi è il noto attore Ewan McGregor, il quale si dichiarò da subito particolarmente entusiasta del progetto, contribuendo attivamente alla scrittura del suo personaggio. Lincoln ha così ereditato da lui alcuni dei suoi tratti caratteristici, come l’essere originario della Scozia e la predilezione per sport come il ciclismo. Accanto a lui, nei panni del sicario Albert Laurent vi è invece l’attore Djimon Hounsou, il quale aveva avuto modo di collaborare con Bay anni prima per un videoclip.

Sarah Jordan è invece interpretata da Scarlett Johansson. Come ormai noto, per una scena di sesso presente nel film l’attrice aveva proposto di recitare completamente nuda, non apprezzando i costumi che le erano stati proposti. Bay ha tuttavia rifiutato la cosa, consapevole che tale nudità avrebbe portato il film ad avere problemi con la censura. Nel film recitano poi Sean Bean nel ruolo del dottor Merrick, Steve Buscemi in quelli del tecnico James McCord e Michael Clarke Duncan nei panni di Starkweather, uno dei vincitori della lotteria.

La spiegazione del finale del film

Nel corso del film, Tom Lincoln capisce così che non esiste nessun’isola e che i vincitori sono tutti destinati a una morte orrenda. Riuscendo a scappare dalla struttura scopre poi che questa si trova sottoterra e che il paesaggio che si vedeva dagli edifici è solo un ologramma. I sospetti di Lincoln vengono così confermati: non esiste nessuna contaminazione del pianeta Terra. Progressivamente, Tom e Sarah arrivano così a scoprire l’orrenda verità del luogo in cui hanno vissuto fino a quel momento.

I “sopravvissuti” della comunità sono in realtà cloni degli esseri umani che abitano nel mondo in superficie, creati dunque come vere e proprie riserve di organi dei loro originali. Viene così inscenata una vita fittizia per i cloni poiché, senza un’esistenza cosciente, gli organi risulterebbero inefficaci per i trapianti. La storia della “contaminazione” serve dunque unicamente a controllare e mantenere i cloni all’interno del complesso, e non è altro che il risultato di una memoria indotta artificialmente.

Il meccanismo della lotteria, infine, serve a prelevare i cloni al momento opportuno senza destare sospetti. Nel finale, Tom e Sarah riescono a disattivare questo sistema di ologrammi, svelando la verità a tutti gli altri cloni della comunità. Il film si chiude dunque con tutti loro che, successivamente alla morte di Merrick, escono nel mondo esterno che non hanno mai potuto conoscere, finalmente liberi di vivere una vita vera. Tom e Sarah, invece, hanno ora modo di vivere il loro amore, sentimento che prova a tutti gli effetti la loro umanità.

Il film, infatti, similmente a quanto avviene in titoli come Blade Runner, Lei o il recente I’m Your Man, affronta il tema della capacità delle intelligenze artificiali, dei replicanti o – in questo caso – dei cloni, di provare sentimenti ed emozioni che non dovrebbero essergli proprie. Nel loro riuscire ad accedere ad essi, però, si sollevano questioni riguardanti la natura della vita e dei sentimenti, che in The Island manifestano dunque l’effettiva umanità di persone ritenute fino all’ultimo sottoprodotti privi di questa qualità.

