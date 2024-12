Tim Miller svela il motivo per cui l’episodio “Concord” di Secret Level non è stato cancellato

L’ultima serie antologica di Tim Miller, Secret Level, è arrivata su Prime Video, con i primi otto episodi disponibili in streaming. Lo show presenta vari racconti tratti da videogiochi popolari, ma una IP ha fatto grattare la testa a molti: Concord. Il gioco non è più disponibile dopo che PlayStation ha staccato la spina e, a quanto pare, l’episodio dedicato al titolo verrà comunque pubblicato. Secondo il creatore di Love, Death & Robots, la spiegazione è perfetta.

In un’intervista a Variety, Miller ha condiviso la sua empatia nei confronti di coloro che sono stati coinvolti nella creazione dello sparatutto in prima persona 2024 dopo aver appreso la notizia della rimozione del gioco e di come questo non abbia influito affatto sul suo show. Ha dichiarato che non c’è stata alcuna discussione sul ritiro dell’episodio perché ci sono altri episodi basati su giochi esistenti che “non sono ancora usciti” o “sono stati pubblicati in passato”. Inoltre, vuole mettere in risalto il duro lavoro svolto per la realizzazione dell’episodio e non vuole aggiungere un’offesa a chi non vedeva l’ora di vederlo.

“Prima di tutto, abbiamo altri episodi che non hanno giochi esistenti, o perché non sono ancora usciti, o perché sono usciti in passato e non sono attualmente pubblicati. Quindi non mi sono sentito strano per questo. Ma anche perché? Centinaia di artisti, animatori, disegnatori e modellatori hanno lavorato a questo episodio, ed è fantastico. I personaggi sono fantastici. È divertente. È un episodio davvero interessante. Quindi perché aggiungere l’insulto al danno e non mostrare al mondo tutto questo duro lavoro? È un grande episodio, a prescindere da quello che è successo”.

Il produttore esecutivo dello show, Dave Willson, ha anche sottolineato come l’episodio sia un prequel della storia principale di Concord, quindi non influisce su ciò che Sony Interactive ha in serbo per lo sviluppo futuro del gioco. L’episodio doveva lasciare spazio a un’interpretazione aperta, ma è una storia approvata da Firewalk Studios.

“Una delle cose precarie nel creare un episodio in concomitanza con la creazione di un gioco è che stanno ancora sviluppando i loro personaggi e la loro storia. Se prendessimo i loro personaggi principali e creassimo una storia con loro, li bloccheremmo in quegli eventi e in quella storia”.

Che fine ha fatto “Concord?

Concord è uno sparatutto in prima persona pubblicato per PlayStation 5 e Windows il 23 agosto 2024. Secondo Forbes, il gioco ha avuto un budget di 400 milioni di dollari, ma ha avuto solo meno di 700 giocatori registrati su Steam durante il suo lancio. IGN ha riportato che sono state vendute circa 25.000 copie per PC e PS5. Per mettere questo dato in prospettiva, Concord ha venduto il doppio rispetto al videogioco fittizio Sword Art Online, tratto dall’anime Sword Art Online, che ha venduto 10.000 copie durante il suo lancio. Per fare un paragone reale, il famigerato gioco E.T.: The Ectra-Terrestrial per Atari ha venduto 1 milione di copie e, secondo Kotaku, le cartucce invendute sono state sepolte in una discarica del New Mexico.

Due settimane dopo il lancio, PlayStation ha annunciato la cessazione delle vendite del gioco, che sarà ritirato da Steam e dal PlayStation Store e i giocatori riceveranno un rimborso completo. L’azienda ha fatto notare che “il lancio iniziale non è avvenuto nel modo previsto”, il che ha portato alla decisione di ritirare il gioco.

Il fallimento di Concord ha innescato una serie di effetti domino dopo la sua chiusura. GameRant ha riportato che due mesi dopo l’incidente, Sony ha annunciato la chiusura di Firewalk Studios, appena un anno dopo la sua acquisizione da parte della società. Due mesi dopo la chiusura, il presidente e direttore finanziario di Sony, Hiroki Totoki, ha commentato il fallimento del gioco durante una sessione di domande e risposte nel corso di una conferenza stampa, secondo quanto riportato da VGC. Non ci sono piani per riportare in vita Concord né ci sarà un altro capitolo di questo videogioco fallito.

I primi otto episodi di Secret Level sono disponibili in streaming su Prime Video.