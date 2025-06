Vision: Emily Hampshire sarà la versione umana di E.D.I.T.H.

Sembra chiaro che la serie Vision della Marvel Television con Paul Bettany stia assemblando una schiera di ex sistemi di difesa basati su IA in forma umana, ma il motivo resta da scoprire. Presentato per la prima volta da Daniel Richtman, Deadline ha ora confermato che Emily Hampshire (Schitt’s Creek, L’esercito delle 12 scimmie, The Rig) si è unita al cast della serie Vision della Marvel in arrivo su Disney+ come versione umana di E.D.I.T.H. (Even Dead, I’m The Hero).

Questa tecnologia è stata creata da Tony Stark (Robert Downey Jr.) prima di essere trasmessa a Peter Parker (Tom Holland) dopo la scomparsa di Iron Man in Avengers: Endgame. E.D.I.T.H. ha preso la forma di un paio di occhiali da sole high-tech, che Spidey dà inconsapevolmente a Mysterio (Jake Gyllenhaal) in Spider-Man: Far From Home. Gli occhiali sono stati confiscati dal Damage Control dopo che l’identità di supereroe di Peter è stata rivelata al mondo alla fine del film.

Il progetto Vision, ancora senza titolo ufficiale, che potrebbe o meno essere intitolato Vision Quest, è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana”). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Kerry Condon apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision – o Vision Quest – debutterà su Disney+ nel 2026.