Yellowjackets: lo showrunner spiega il significato della sequenza delle allucinazioni della terza stagione

Nella terza stagione di Yellowjackets, l’episodio 3 ha portato Akilah (Nia Sondaya), Van (Liv Hewson) e Shauna (Sophie Nelisse) in una sorprendente sessione allucinatoria, lo showrunner Jonathan Lisco si immerge nei significati più profondi dietro la visione di ogni ragazza. La serie thriller di Showtime e Paramount+ esplora come una squadra di calcio del liceo sopravviva dopo essere rimasta bloccata nella natura selvaggia canadese e come i loro io più anziani abbiano nascosto ciò che hanno fatto nel presente. Nella terza stagione, in “Them’s the Brakes”, il trio di Yellowjackets sopravvissuti inala gas durante la ricerca del fuggitivo Coach Ben (Steven Kruger), costringendoli ad affrontare le loro paure più oscure e volti familiari.

Lisco ha analizzato la visione di ciascun sopravvissuto parlando con The Hollywood Reporter. Mentre molti dei sopravvissuti rimasti avrebbero potuto essere al centro dell’attenzione durante la scena, Akilah è stata scelta per riflettere sul suo rapporto con la natura. D’altra parte, Van ha dovuto sopportare le sue esperienze di pre-morte e il senso di colpa dei sopravvissuti, rivelando addirittura che diversi personaggi affermati hanno perseguitato la sua visione. Leggi il suo commento completo qui sotto:

Avete tutti i personaggi sul tavolo e francamente, penso che avremmo potuto portare chiunque di loro attraverso quella sequenza allucinatoria e sfruttarla per una grande storia. Ma dopo averci dato un’occhiata, abbiamo davvero pensato che Akilah, che è una figlia della natura che ama le piante e gli animali, fosse pronta per una sovversione dei suoi preconcetti su ciò che è buono nella natura selvaggia.

Allo stesso modo, Van è quasi morta, se vi ricordate, nel secondo episodio dell’intera serie, quando sono stati lasciati a morire dopo che l’aereo si è schiantato. Van ha questo modo di essere sarcastica e irriverente e comportarsi così non li ha influenzati affatto e sono andati avanti. Ma sono andati avanti? Quindi il loro “sogno” era di essere legati a quella sedia, incapaci di uscire mentre la cabina è in fiamme. Stanno per morire. E poi, se guardi da vicino, è la mano dell’uomo della cabina, la mano di Javi [Luciano Leroux, che hanno lasciato morire e mangiato nella seconda stagione], la mano di Laura Lee [Jane Widdop, morta nella prima stagione] che entra, e tutto torna di colpo.

La visione di Shauna sarebbe emersa come l’allucinazione più emotiva, riguardante il senso di colpa per non essere stata in grado di salvare suo figlio durante il suo soggiorno nella foresta, se avrebbe potuto fare di più per aiutarlo e se i suoi compagni sopravvissuti avrebbero potuto avere un ruolo nella tragedia. Guarda la spiegazione completa di Lisco qui sotto:

Poi con Shauna, quella mi è sembrata la più tragica e toccante, perché qui Shauna ha perso il suo bambino e ha bisogno di andare avanti come diciassettenne nel bosco, e ora ha questo momento in cui vede il ragazzo sulle rive del lago, nuota verso di lui ma si allontana sempre di più. Abbiamo pensato che fosse incredibilmente triste e tragico, ma che potesse anche suscitare qualche idea sulla sua complicità nel non essere stata in grado di salvare il bambino. E questo è soggettivo; non sto dicendo che sia responsabile. Vive con questo senso di colpa nei confronti del suo corpo e della sua capacità di far nascere quel bambino. Inoltre, il dubbio sul fatto che ciò che le è stato spiegato dagli altri sia realmente accaduto. Nutre ancora il sospetto che le altre giovani donne le stiano dicendo o meno la verità. E poi, naturalmente, il puro dolore di non aver potuto incontrare suo figlio. Era bellissimo nella nostra mente e anche davvero straziante.

Cosa significano le visioni della terza stagione di Yellowjackets per i prossimi episodi

Le visioni sono legate alla storia attuale

Sebbene non sia chiaro quale sarà il ruolo della visione di Akilah nel suo futuro, data l’assenza della sua versione più anziana nella storia attuale, le visioni di Van e Shauna sono parallele alle loro battaglie successive in diversi modi. Nonostante Van abbia ricevuto notizie positive sulla sua diagnosi di cancro, il suo fiorente ricongiungimento con Taissa (Tawny Cypress) era stato interrotto dopo che aveva cercato di giustificare il loro ruolo nella morte di un cameriere come un sacrificio necessario per la loro felicità. La sua visione mette quindi in evidenza come la morte sia sempre presente nella sua vita e come coloro che sono morti mentre lei è sopravvissuta peseranno molto sulla sua mente.

Nel frattempo, la perdita del figlio di Shauna nella natura selvaggia ha profondamente influenzato la sua vita adulta, confessando a Lottie (Simone Kessell) che la sua paura di perdere un altro figlio ha avuto un ruolo nella sua relazione malsana con Callie (Sarah Desjardins) e il legame crescente tra Lottie e sua figlia la preoccupava ulteriormente. Con le paure di Shauna e le accuse passate rivolte ai suoi compagni sopravvissuti per come hanno gestito suo figlio, vedere Lottie potrebbe ricordarle le sue paure di perdere Callie in qualche modo a causa dei suoi compagni di squadra. In quanto tale, è probabile che la visione di Akilah sarà parallela ai suoi sviluppi futuri.