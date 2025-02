The White Lotus – Stagione 3, episodio 3, trailer: Belinda si trova faccia a faccia con Greg mentre le cose si mettono male per Timothy

Mentre la terza stagione di The White Lotus continua, si profila sempre più caos all’orizzonte. Dopo il debutto nel 2021 come serie limitata, lo show ha avuto un tale successo che la HBO lo ha rinnovato per un’altra stagione. La prima stagione si è svolta alle Hawaii, mentre la seconda in Sicilia. La terza stagione è attualmente in corso e si svolge nel cuore della Thailandia. The White Lotus – stagione 4 è già stata confermata e si svolgerà probabilmente da qualche parte in Europa. Tuttavia, non si sa molto e probabilmente non emergeranno ulteriori dettagli mentre il terzo arco continua.

Dopo l’uscita dell’episodio 2, Max ha offerto uno sguardo a ciò che riserva il futuro per la terza stagione di The White Lotus, episodio 3. Il nuovo trailer offre circa 45 secondi di filmati del prossimo episodio, ma fornisce comunque uno sguardo dettagliato alle trame imminenti. In particolare, mostra Greg (Jon Gries) che incontra Belinda (Natasha Rothwell). Nel frattempo, Timothy (Jason Isaacs) è preoccupato per un prossimo confronto con l’FBI. Guarda il video qui sotto:

Cosa significa il trailer dell’episodio 3 per The White Lotus

In meno di un minuto, questo trailer ha facilmente creato un conflitto che potrebbe durare per tutta la stagione. Negli ultimi secondi, Belinda incontra Greg. Anche se non sembra riconoscerlo del tutto, i due personaggi hanno una relazione tenue. Quando Belinda lavorava alle Hawaii nella prima stagione, è diventata la confidente di Tanya (Jennifer Coolidge). Il ritorno di Greg, che in realtà dovrebbe essere in prigione, ha tentato di uccidere Tanya nella seconda stagione e le sue azioni hanno portato direttamente alla sua morte. Se Belinda ricorda la relazione di Greg con Tanya, allora la sua natura di truffatore e assassino potrebbe essere scoperta.

Se Greg viene finalmente catturato e i suoi piani vengono scoperti, significherebbe finalmente trovare giustizia per Tanya.

Questa è stata una costante sin dalla prima stagione, poiché la morte imminente di Tanya è stata accennata fin dall’inizio. Sebbene ogni stagione si svolga in un ambiente diverso, questo arco narrativo è stato un grosso peso per lo show. Se Greg venisse finalmente catturato e i suoi piani venissero scoperti, significherebbe finalmente trovare giustizia per Tanya. Tuttavia, non sarebbe l’unica sfida da parte della legge, ovviamente. Timothy sta affrontando potenziali accuse. L’FBI sta indagando sul suo ufficio, quindi ogni speranza di relax in Thailandia è già svanita.