Yellowstone: la CBS rivela il titolo dello spinoff su Kayce Dutton

Lo spin-off di Yellowstone di Kayce sta andando avanti alla CBS, con un nuovo titolo e una data di uscita. Il nuovo capitolo della serie Yellowstone è stato annunciato per la prima volta a marzo, con Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes, come uno dei pochi personaggi chiave di Yellowstone ad avere uno spin-off. Kelly Reilly e Cole Hauser saranno anche i protagonisti dello spin-off dedicato a Beth Dutton e Rip Wheeler, sebbene per Paramount+, che continuerà di fatto la popolarissima serie western creata da Taylor Sheridan.

La CBS ha svelato il suo palinsesto per la stagione televisiva 2025-2026, con Deadline che conferma che lo spin-off incentrato su Kayce Y: Marshals è stato aggiunto alla programmazione di metà stagione del network e ha una finestra di uscita nella primavera del 2026. Grimes riprenderà il ruolo di Kayce Dutton, entrando a far parte di un’unità d’élite dei Marshals degli Stati Uniti. Andrà in onda la domenica alle 21:00. Y: Marshals è il titolo provvisorio e potrebbe subire modifiche.

Cosa significa lo spin-off di Kayce in Yellowstone

Kayce va avanti

La sinossi ufficiale di Y: Marshals rivela che lo spin-off riprende dopo la quinta stagione di Yellowstone, con Kayce che si lascia alle spalle il periodo trascorso al ranch Yellowstone. Il personaggio interpretato da Grimes unisce le sue abilità di cowboy e di agente dei Marshals degli Stati Uniti quando entra a far parte di un’unità d’élite dei Marshals. Kayce e i suoi compagni dovranno trovare un equilibrio tra la famiglia, il dovere e il prezzo da pagare per il loro lavoro. Sebbene il progetto sia ancora nelle fasi iniziali, con il casting e i dettagli della trama ancora da definire, sembra che la serie si concentrerà principalmente sulla vita professionale di Kayce.

Lo spin-off è prodotto da MTV Entertainment Studios e prodotto da Taylor Sheridan e David C. Glasser per 101 Studios insieme a John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Luke Grimes, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari. Hudnut, che ha già lavorato alla serie drammatica della CBS e Paramount+ SEAL Team, sarà anche showrunner. Ci sarà quindi continuità in termini di tematiche trattate.