Barry Keoghan racconta il suo incontro con Ringo Starr in vista del biopic sui Beatles

Barry Keoghan si sta preparando a interpretare Ringo Starr nel film biografico sui Beatles di Sam Mendes, ma sembra non essere ancora pronto a mostrare le sue abilità di batterista, o perlomeno non a Starr in persona. In un’intervista al “Jimmy Kimmel Live” mercoledì sera, Keoghan ha raccontato di aver finalmente incontrato di persona la leggenda della musica. “L’ho incontrato a casa sua e ha suonato la batteria per me”, ha detto, aggiungendo: “Mi ha chiesto di suonare, ma non me la sono sentita di suonare la batteria per Ringo”.

L’attore di “Saltburn” ha poi ricordato a Kimmel che è stato Starr a far trapelare il suo casting alla stampa a novembre. “Ha fatto trapelare lui la notizia”, ha detto Keoghan. “Ha detto: “Credo che stia prendendo lezioni di batteria da qualche parte, e spero che non siano troppe””. Keoghan ha poi raccontato che l’incontro con Starr è stato “uno di quei momenti in cui sei in soggezione” e si è “bloccato”. “Mentre gli parlavo, non riuscivo a guardarlo. Ero nervoso”, ha detto Keoghan. Ma lui mi ha detto: “Puoi guardarmi”. Mi dicevo, “devo interpretare Ringo Starr. Il mio compito è quello di osservare, acquisire i suoi modi di fare e studiare”.

Riguardo all’interpretazione che darà di Starr, Keoghan ha detto di voler “umanizzare e trasmettere sentimenti e non solo imitare”, aggiungendo che la loro interazione “è stata assolutamente deliziosa” e che, dopo che Starr ha suonato un po’ di batteria per lui, “si sono seduti in giardino a chiacchierare”. L’entusiasmo nei confronti di questi quattro film è alto e si aspetta che le riprese abbiano inizio per poter avere uno primo sguardo ufficiale degli attori nei rispettivi ruoli dei Beatles.

Cosa sappiamo sui biopic dei Beatles con Barry Keoghan come Ringo Starr

Il premio Oscar Sam Mendes sta girando quattro film sui Beatles, e tutti e quattro usciranno nelle sale nell’aprile 2028. Il regista, che ha annunciato la notizia al CinemaCon, ha anche confermato il casting. Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Joseph Quinn interpreterà George Harrison, Barry Keoghan interpreterà Ringo Starr e Harris Dickinson darà il suo tocco a John Lennon. Le quattro star sono salite sul palco e si sono inchinate nello stile che la band ha reso popolare nel suo periodo di massimo splendore.