Enola Holmes 3: il nuovo regista spera di portare il franchise in una direzione più dark

Il nuovo regista di Enola Holmes 3, Philip Barantini, ha rivelato il suo desiderio di portare il franchise in una direzione più dark, paragonandolo al terzo film di Harry Potter. Come noto, i primi due film di Netflix, basati sui libri di Nancy Springer, sono stati diretti da Harry Bradbeer e seguono Millie Bobby Brown nei panni della sorella adolescente di Sherlock Holmes che risolve i suoi misteri nella Londra dell’epoca vittoriana. Dato che entrambi hanno riscontrato un successo critico e commerciale su Netflix, è stato confermato che lo sviluppo di Enola Holmes 3 è in corso.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora riservati, il regista Philip Barantini ha affascinato i dirigenti di Netflix e i produttori di Enola Holmes con la sua visione di portare la storia in una direzione leggermente più cupa e matura. Ha presentato la sua idea per il terzo capitolo come un equivalente di Enola Holmes di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Anche in quel caso, i primi due film di Harry Potter sono stati diretti da un unico regista, Chris Columbus e avevano un tono più leggero, ma il terzo è stato diretto da Alfonso Cuarón, che ha portato il franchise in una direzione più cupa.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è considerato il capitolo in cui i personaggi – principalmente Harry, Hermione e Ron – passano all’età adulta, ponendo le basi per il resto della saga. Considerando la sua proposta a Netflix, sembra che Barantini speri di fare lo stesso per Enola Holmes 3 e, per estensione, per il resto della serie se continuerà ad adattare i libri di Nancy Springer, che sono nove. La proposta di Barantini gli ha assicurato il posto di regista, quindi sembra che Netflix si sia impegnata a seguire il suo approccio per Enola Holmes 3, e forse anche oltre.

Millie Bobby Brown e il franchise di Enola Holmes di Netflix

Enola Holmes ha debuttato su Netflix nel settembre 2020. Diretto da Harry Bradbeer con una sceneggiatura di Jack Thorne, il film adatta The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer e segue la sorella minore di Sherlock, Enola, mentre cerca di ritrovare la madre scomparsa. Nel film recitano anche Sam Claflin, Helena Bonham Carter e Louis Partridge.

Un sequel, Enola Holmes 2, è uscito nel novembre 2022. Millie Bobby Brown, Henry Cavill Louis Partridge e Helena Bonham Carter sono tornati tutti per riprendere i rispettivi ruoli, mentre il film ha introdotto anche il Dottor Watson interpretato da Himesh Patel.

Nel novembre 2022, Millie Bobby Brown ha detto a ScreenRant che era molto ansiosa di realizzare un terzo film di Enola Holmes. “Mi piacerebbe far parte di un altro”, ha detto. “Mi piacerebbe vederla occuparsi di più casi, essere messa sotto pressione, messa in situazioni folli, farla sentire di nuovo vulnerabile. Adoro vederla tornare al lavoro“. Al momento non è ancora stata ancora fissata una data di uscita per Enola Holmes 3.