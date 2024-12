Kevin Costner risponde al finale della quinta stagione di Yellowstone

Kevin Costner ha finalmente condiviso i suoi pensieri sul finale della quinta stagione di Yellowstone. Intitolato “La vita è una promessa”, l’episodio ha visto la famiglia Dutton rinunciare al proprio diritto di proprietà sul ranch di Yellowstone, adempiendo alla profezia, da tempo annunciata, del prequel 1883, secondo cui la terra sarebbe tornata ai suoi proprietari originari. Nel frattempo, Beth (Kelly Reilly) e Rip (Cole Hauser) partono per un nuovo inizio in un ranch a Dillon, nel Montana, lasciandosi alle spalle il loro sanguinoso riscatto a Yellowstone Ranch. Alla fine, conflitti di programmazione sembravano suggellare la decisione di Costner di lasciare, chiudendo il regno di John Dutton come patriarca del ranch principale.

Quando il DailyMail.com gli ha chiesto la sua opinione sul finale, Costner ha dato una risposta breve ma sincera. L’uscita di scena dell’attore da Yellowstone si era profilata nella seconda metà della quinta stagione, segnando un drammatico cambiamento nella narrazione dello show. La sua partenza ha anche scatenato ampie speculazioni sui drammi dietro le quinte, dalle presunte divergenze creative con il creatore della serie Taylor Sheridan alla crescente attenzione di Costner per la regia e la partecipazione alla sua serie di film epici western, Horizon. Ecco cosa ha detto:

Non sto pensando [al finale di Yellowstone], non credo di averci pensato, lasceremo perdere”.

Cosa significa la risposta di Costner al finale di Yellowstone

L’indifferenza di Costner nei confronti del finale evidenzia una forte tensione tra la sua uscita dalla serie e i tentativi dello show di offrire una conclusione significativa. Il finale della quinta stagione di Yellowstone ha visto Kayce Dutton vendere il ranch di famiglia al capo Thomas Rainwater, mentre la terra torna ai suoi custodi indigeni. Se da un lato questo ha segnato una fine poetica per la famiglia Dutton nel ranch di Yellowstone, dall’altro è servito come transizione simbolica, aprendo la strada a nuove storie nel crescente universo neo-western di Sheridan.

Nonostante la fine della serie principale, Sheridan ha in sviluppo diversi spin-off. La serie senza titolo incentrata su Beth e Rip dovrebbe continuare la loro storia a Dillon, mentre altri progetti come 1944 e 6666 rimangono in varie fasi di pianificazione. La produttrice esecutiva Christina Voros ha lasciato intendere che le decisioni su questi spin-off dipendono dall’evoluzione delle priorità creative di Sheridan.

Tuttavia, spin-off come la miniserie 1883 e la serie 1923, quest’ultima guidata da Harrison Ford e Helen Mirren, hanno già ampliato l’universo di Yellowstone approfondendo la storia della famiglia Dutton nell’America del XIX e XX secolo. L’imminente seconda stagione di 1923 e altri progetti come The Madison promettono di esplorare ulteriormente questa eredità, dimostrando l’impegno della Paramount a mantenere vivo il franchise anche senza il suo protagonista originale.