Eden: trailer ufficiale del nuovo film di Ron Howard

È ora disponibile il trailer ufficiale di Eden, il nuovo film di Ron Howard, presentato lo scorso novembre in anteprima al 42° Torino Film Festival. Basato su un mistero irrisolto che si è svolto su un’isola remota nelle Galapagos, Eden è un survival thriller provocatorio e sorprendente, che esplora i limiti oltre i quali siamo disposti a spingerci nella ricerca della felicità.

Il film del regista due volte Premio Oscar, autore di pellicole indimenticabili come Apollo 13 e A Beautiful Mind, uscirà al cinema dal 10 aprile. L’Italia è uno dei primi territori al mondo a mostrare al pubblico Eden, che nel nostro paese è un’esclusiva di Italian International Film(Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema, e verrà distribuito da 01 Distribution.

Eden è un survival thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana de Armas, Daniel Brühl, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney. Tratto da un’incredibile storia vera, il film, scritto da Noah Pink, è prodotto da Ron Howard, Brian Grazer, Karen Lunder, Stuart Ford, Bill Connor e Patrick Newall.

La trama di EDEN

Ispirato a due versioni completamente diverse della stessa storia, Eden indaga su uno dei più antichi e affascinanti misteri umani. Otto persone si trasferiscono su un’isola e meno della metà sopravvive. Tra le due guerre mondiali, il filosofo tedesco DR. FRIEDRICH RITTER diventa una celebrità per aver abbandonato la civiltà ed essersi trasferito sull’isola di Floreana, nelle remote Galapagos, insieme alla sua discepola e amante DORE STRAUCH. La loro incredibile dedizione nella ricerca di una vita migliore e di un nuovo modello di società ispira HEINZ WITTMER, vedovo e veterano della brutale guerra di trincea, a fuggire anch’egli verso le Galapagos per ricominciare da capo. Heinz, la sua giovane e intraprendente nuova moglie MARGRET e il figlio malaticcio HARRY arrivano sull’isola. A differenza di Ritter e Dore, non sono avventurieri esperti e non hanno esperienza di vita fuori dalla civiltà. Arrivano con libri di istruzioni e grandi sogni. Questo scatena immediatamente l’ira di Dr. Ritter e Dore, che non hanno alcun interesse ad avere vicini e detestano profondamente l’intrusione.

Proprio quando questi due nuclei familiari trovano un equilibrio per coesistere pacificamente, arriva ELOISE WAGNER DE BOUSQUET, una misteriosa e audace presunta ereditiera, nota come LA BARONESSA. Con sé porta un piccolo harem di uomini, che sono sia i suoi amanti che i suoi lavoratori, a seconda del suo umore. La Baronessa ha grandi progetti per costruire un hotel di lusso per super-ricchi sull’isola. Come il Dr. Ritter, anche la Baronessa vuole l’isola tutta per sé e usa tattiche subdole per tormentare gli altri abitanti, spingendoli ad andarsene.

Le cose si complicano quando il bullismo della Baronessa rischia di causare la morte di Margret durante il parto, e diventa chiaro per tutti che non si fermerà davanti a nulla pur di reclamare l’isola. Con la sopravvivenza della loro famiglia a rischio, i Wittmer sono costretti a entrare in un conflitto sempre più intenso e pericoloso. I risultati sono sorprendenti e persino scioccanti.