Spider-Man 4 si intitolerà ufficialmente Spider-Man: Brand New Day

La prossima uscita cinematografica di Peter Parker si intitola ufficialmente Spider-Man: Brand New Day. Il fourquel inizierà le riprese quest’estate, secondo il regista Destin Daniel Cretton, che ha annunciato la cronologia di produzione al CinemaCon.

Sebbene Tom Holland non fosse presente alla convention annuale per i proprietari di cinema, che si sta attualmente svolgendo a Las Vegas, il lanciatore di ragnatele ha inviato un video per stuzzicare l’imminente avventura dei supereroi.

“Mi dispiace tanto di non poter essere con voi. Sono dall’altra parte del mondo a girare un film”, ha detto Holland, che sarà visto prossimamente in The Odyssey di Christopher Nolan con Matt Damon, Zendaya e Anne Hathaway. “So che vi abbiamo lasciato con un enorme gancio alla fine di “No Way Home”, quindi “Spider Man: Brand New Day” è un nuovo inizio. È esattamente questo. È tutto ciò che posso dire”. “Questo è tutto ciò che mi è stato permesso di dire”, ha detto Holland. “E ho superato di gran lunga la difficoltà di rivelare spoiler, quindi non preoccupatevi. Non lo farò oggi”.

I dettagli della trama del quarto capitolo, che arriverà nelle sale il 31 luglio 2026, non sono stati rivelati. Sembra che il team di produzione stia ancora lavorando duramente per decifrare la storia. “Sto dedicando il mio tempo a esplorare la fase successiva di questo fantastico personaggio con un team degli artisti più incredibili del mondo”, ha lasciato intendere Cretton. “Siamo tutti, ogni giorno, nerd sul costume, su come dondolare, su come creare un evento, una storia emozionante e un giro che non abbiamo mai visto prima”.

Zendaya e Jacob Batalon, che interpretano i migliori amici di Peter Parker, MJ e Ned, dovrebbero tornare per il film. Sadie Sink si è unita di recente al cast e, sebbene il suo ruolo non sia stato ancora stabilito, è stato suggerito che potrebbe interpretare la mutante degli “X-Men” Jean Grey, un personaggio che è stato portato sullo schermo in passato da Famke Janssen e Sophie Turner. Non è chiaro chi altro del Marvel Cinematic Universe si unirà a Holland e compagnia sullo schermo.

Ovviamente, Cretton e compagnia non hanno confermato nessuno dei casting per “Brand New Day”. Ha, tuttavia, esaltato le sue controparti creative che stanno riportando la storia di Spidey sul grande schermo. “Vorrei davvero potervi presentare l’intero team che sta lavorando duramente per questo”, ha detto Cretton. “Sono incredibili e vedrete il loro straordinario lavoro quando ‘Spider-Man: Brand New Day’ arriverà nei vostri cinema”.

I proprietari dei cinema sono entusiasti del ritorno di Peter Parker perché i film con Tom Holland su “Spider-Man” hanno avuto un enorme successo al botteghino. “Non mi lascerei mai sfuggire l’opportunità“, ha detto Holland alla sala degli espositori, “di dire un enorme ‘grazie’ per tutto il vostro supporto per tutti i nostri film di ‘Spider Man‘”.

Cosa sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man: Brand New Day, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ, mentre è confermata la partecipazione di Sadie Sink. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Spider-Man: Brand New Day uscirà al cinema il 31 luglio 2026.