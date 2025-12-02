Stranger Things – Stagione 5 Volume 1: svelato il collegamento tra Joyce e Hopper e Henry Creel

Stranger Things – Stagione 5 Volume 1 rivela che Henry Creel ha condiviso un passato con con Joyce Byers e altri personaggi chiave, portando a un nuovo mistero che circonda il passato di Vecna. Alla fine del Volume 1, Joyce si è finalmente trovata faccia a faccia con Vecna, ma non sembra sia stata la prima volta che le due figure si incontravano.

La stagione 5 ha presentato diverse importanti rivelazioni, incluse alcune incentrate su Vecna, alias Henry Creel. Non solo Max è rimasta intrappolata nel suo paesaggio mentale, ma il Volume 1 ha anche rivelato più dettagli sul passato di Henry prima che diventasse Vecna. Stranger Things ha condiviso dettagli sul passato di Henry e su come fosse collegato a Joyce e Hopper.

Stranger Things – Stagione 5 Ha Confermato Che Henry Creel Andava a Scuola Con Joyce e Hopper

Durante l’episodio “Lo Stregone” del Volume 1, il destino di Max in Stranger Things è stato rivelato. Sebbene sia ancora in coma nel mondo reale, la sua mente ora è bloccata nel paesaggio mentale di Vecna sin dalla fine della stagione 4. Ha spiegato a Holly come avesse viaggiato attraverso i ricordi di Henry prima di rifugiarsi nella caverna. Uno dei ricordi più notevoli mostrava una giovane Joyce.

Il ricordo era ambientato alla Hawkins High nel 1959, quando Henry era studente della scuola per un breve periodo. Joyce, che all’epoca era ancora Joyce Maldonado, viene mostrata mentre distribuiva volantini per uno spettacolo teatrale che stava dirigendo. Oltre a Hopper, anche Karen, Ted e lo zio di Eddie, Alan Munson, sono coinvolti nella produzione teatrale, e il volantino che Joyce distribuiva includeva il nome di Henry, che interpretava il ruolo principale di Curly McLain in Oklahoma! (i nomi si leggono tutti sul volantino).

The First Shadow Aveva Già Rivelato Come Henry Creel Avesse Incontrato Diversi Personaggi di Stranger Things

Sebbene la familiarità di Joyce con Henry possa sorprendere alcuni, la loro connessione era già stata confermata nello spettacolo teatrale ufficiale di Stranger Things, The First Shadow. Lo spettacolo, ancora in scena a Broadway, funge da prequel di Stranger Things e si concentra fortemente su Henry Creel prima e dopo il trasferimento della sua famiglia a Hawkins.

Pur descrivendo il destino della famiglia Creel, incluso come Henry finì sotto le cure del dottor Brenner all’Hawkins Lab, Stranger Things aveva tralasciato il fatto che il ragazzo avesse passato del tempo frequentando il liceo locale per un breve periodo. The First Shadow è ambientato nel 1959 e rivela che Henry usciva con Patty, la sorella di Bob Newby. Sia Henry che Patty erano coinvolti nello spettacolo di Joyce, che in realtà era Dark of the Moon, non Oklahoma!.

The First Shadow includeva anche altri personaggi notevoli di Stranger Things, come Bob e Hopper, che trascorrevano del tempo aiutando Joyce a indagare sulle misteriose morti di animali in città. In effetti, la loro indagine incriminava Victor Creel anche se la stagione 4 di Stranger Things aveva rivelato la verità su ciò che era successo alla famiglia di Henry.

Perché Joyce e Hopper Non Ammettono di Conoscere la Vera Identità di Vecna?

Dato che Stranger Things – Stagione 5 e The First Shadow hanno confermato che Henry frequentò la scuola di Hawkins quando Joyce e Hopper erano ancora studenti, ora resta da capire perché non abbiano mai accennato di conoscere Vecna quando era ancora umano. Henry sarebbe dovuto essere uno studente del primo anno nel 1959, nonostante alcuni dettagli confusi nella timeline di Stranger Things, mentre Joyce e Hopper sarebbero stati all’ultimo anno.

In qualsiasi altro scenario, avrebbe senso che Joyce e gli altri non conoscessero Henry a causa della differenza d’età. Tuttavia, erano tutti coinvolti nello spettacolo scolastico di Joyce, e il dramma riguardante la famiglia Creel sarebbe poi diventato molto ben noto in tutta Hawkins, specialmente per Joyce e Hopper che avevano indagato personalmente.

È possibile che i ragazzi di Stranger Things non abbiano mai detto direttamente che Vecna e quello stesso Henry siano la stessa persona. Poiché ciò sembra un po’ difficile da credere sulla base della storia di Henry a Hawkins, potrebbe esserci un’altra spiegazione che coinvolge ricordi repressi o qualche tipo di manipolazione mentale.

D’altra parte, è anche interessante che Vecna non abbia riconosciuto il suo passato con molti dei personaggi adulti di Stranger Things. Forse parte del grande piano di Vecna nella stagione 5 ha qualcosa a che fare con i personaggi, spiegando perché i loro figli siano stati presi di mira. Potrebbe persino essere una sorta di tentativo di vendetta per ciò che gli è successo e per ciò che accadde alla sua famiglia nel 1959, ma in ogni caso la serie ha ancora quattro episodi per spiegare ulteriormente le connessioni tra i personaggi.

Vuoi altri articoli su Stranger Things? Dai un’occhiata ai nostri contenuti essenziali qui sotto…