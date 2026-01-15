HomeTrailerLa Sposa: il nuovo trailer del film con Jessie Buckley e Christian...
La Sposa: il nuovo trailer del film con Jessie Buckley e Christian Bale

Di Chiara Guida

Dall’autrice e regista candidata all’Oscar® per La figlia oscura Maggie Gyllenhaal e con protagonisti la candidata all’Oscar® Jessie Buckley e il premio Oscar® Christian Bale arriva La Sposa!, un’interpretazione audace e iconoclasta di una delle storie più affascinanti di sempre.

Un solitario Frankenstein (Bale) si reca nella Chicago degli anni Trenta per chiedere alla pionieristica scienziata Dr. Euphronious (la cinque volte candidata all’Oscar® Annette Bening) di creare per lui una compagna. I due riportano in vita una giovane donna assassinata, e così nasce La Sposa (Buckley).

Ma ciò che segue va ben oltre ogni aspettativa: omicidi! Possessioni! Un movimento culturale selvaggio e radicale! E due amanti fuorilegge uniti in una storia d’amore esplosiva e incontrollabile!

Il film è interpretato da Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, con la candidata all’Oscar® Annette Bening, il candidato all’Oscar® Jake Gyllenhaal e la vincitrice dell’Oscar® Penélope Cruz. Maggie Gyllenhaal dirige il film da una sua sceneggiatura e lo produce insieme alla candidata all’Oscar® Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler e Osnat Handelsman Keren. I produttori esecutivi sono Carla Raij, David Webb e Courtney Kivowitz.

Christian Bale e Jessie Buckley in La sposa! (2026)

Gyllenhaal è affiancata dietro la macchina da presa da una squadra di artisti pluripremiati, tra cui il direttore della fotografia Lawrence Sher, la scenografa Karen Murphy, il montatore Dylan Tichenor, il supervisore alle musiche Randall Poster, la compositrice Hildur Guðnadóttir e la costumista Sandy Powell.

Warner Bros. Pictures presenta una produzione First Love Films e In The Current Company, La Sposa!. Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2026.

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

