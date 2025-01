Babygirl: guida ai personaggi del film con Nicole Kidman

Dopo la première alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Babygirl (qui la nostra recensione) ha fatto parlare di sé anche già prima della sua uscita, prevista in Italia il 30 gennaio con Eagle Pictures.

Diretto da Halina Reijn (Bodies Bodies Bodies), il thriller erotico con protagonista Nicole Kidman è incentrato su Romy, un’amministratrice delegata di alto livello che si ritrova coinvolta in una relazione con il suo stagista molto più giovane, Samuel (Harris Dickinson). Sebbene Romy sia per lo più soddisfatta del suo matrimonio di lunga data con Jacob (Antonio Banderas), sente che le manca qualcosa quando si tratta di desiderio e sesso. Acclamato come uno dei migliori thriller erotici degli ultimi anni, Babygirl esplora complesse dinamiche di potere.

Senza dubbio, Babygirl è un film molto interessante, soprattutto grazie a un cast di talento, spinto a sfruttare ogni sfumatura della narrazione dalla sicura mano di Reijn.

Nicole Kidman nel ruolo di Romy

Attrice: nata a Honolulu, Hawaii, Nicole Kidman ha ottenuto il successo in Australia con ruoli nei progetti del 1989 Dead Calm e Bangkok Hilton. Poco dopo, è diventata una star internazionale grazie a successi come Far and Away, Da Morire, Batman Forever, Amori e Incantesimi e Eyes Wide Shut. Kidman ha vinto un Academy Award per aver interpretato Virginia Woolf in The Hours e ha continuato a ricevere consensi per progetti come Moulin Rouge!, Rabbit Hole, The Others, Australia e Big Little Lies. Una delle attrici più pagate al mondo, Nicole Kidman ha anche vinto un BAFTA Award, due Emmy e sei Golden Globe.

Personaggio: In Babygirl, Nicole Kidman interpreta la protagonista del film, Romy. CEO di alto rango, Romy si ritrova coinvolta in una relazione con il suo stagista, il che consente al thriller erotico di interrogarsi sulle dinamiche di potere nelle relazioni, sia all’interno che all’esterno del posto di lavoro.

Harris Dickinson nel ruolo di Samuel

Attore: Nato a Londra, Inghilterra, Harris Dickinson ha ottenuto alcune parti minori in serie TV britanniche come Some Girls e Clique. Nel 2017, Dickinson ha ottenuto il suo ruolo di successo nel dramma di formazione Beach Rats. Dopo la sua interpretazione in Beach Rats, che gli è stata candidata al premio, l’attore è apparso in Trust e The King’s Man e ha prestato la voce a Dark Crystal: Age of Resistance. La popolarità di Dickinson è aumentata grazie alle sue performance da star in Triangle of Sadness, vincitore della Palma d’oro, nella serie di thriller psicologici di Brit Marling A Murder at the End of the World e nel tanto chiacchierato The Iron Claw.

Personaggio: Dickinson recita al fianco di Kidman in Babygirl, interpretando il giovane stagista sicuro di sé, Samuel. Dopo un incontro fortuito con Romy, interpretata da Kidman, per strada, Samuel si ritrova a essere uno dei nuovi allievi del CEO, nonché una delle due metà della storia d’amore proibita del film.

Antonio Banderas nel ruolo di Jacob

Attore: Nato a Malaga, in Spagna, Antonio Banderas catturò l’attenzione del regista Pedro Almodóvar mentre si esibiva sul palco. Per uno scherzo del destino, Almodóvar regalò a Banderas il suo debutto cinematografico nel film del 1982 Labirinto di passioni. In seguito, l’attore divenne una star internazionale grazie ai successi degli anni ’90 come The Mambo Kings, Philadelphia, Intervista col vampiro, Assassini, Evita e La maschera di Zorro. Banderas è apparso anche in numerosi film per famiglie, tra cui le serie Spy Kids, Shrek e Il gatto con gli stivali. Oltre a lavorare con Almodóvar, Banderas ha collaborato diverse volte con Robert Rodriguez, realizzando classici come Desperado.

Personaggio: In Babygirl, Banderas interpreta il marito storico di Romy, Jacob. Marito premuroso e dedito alla famiglia, non riesce a intercettare i desideri e le esigenze di sperimentazione della moglie.

Sophie Wilde nel ruolo di Esme

Attrice: nata a Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia, Sophie Wilde ha attirato l’attenzione in Australia per il suo lavoro in serie come Eden e You Don’t Know Me. Tuttavia, il ruolo di successo della giovane attrice è arrivato nel film horror australiano di Danny e Michael Philippou Talk to Me. Da allora, Wilde è apparsa in The Portable Door, Tom Jones, Everything Now e Boy Swallows Universe. Wilde interpreterà un ruolo non rivelato nel prossimo adattamento cinematografico della serie di videogiochi Watch Dogs di Ubisoft.

Personaggio: in Babygirl, Esme è l’assistente di Romy, è una donna molto volitiva e crede fortemente nel comando di Romy. Pensa che avere una donna al comando corregga le dinamiche di potere sul posto di lavoro. Tuttavia la storia le riserverà e ci riserverà, delle sorprese.

Gaite Jansen nel ruolo di Hedda / Scarlett

Attrice: nata a Maastricht, nei Paesi Bassi, Gaite Jansen proviene da una famiglia di cineasti, quindi sapeva di voler intraprendere la carriera di attrice fin da piccola. Il ruolo di successo dell’attrice è arrivato nel 2011, quando Jansen ha recitato nell’acclamato film d’autore 170 Hz nei panni di un’adolescente sorda. Altri crediti degni di nota di Jansen includono un periodo di diversi episodi in Peaky Blinders con Cillian Murphy, un ruolo nel procedural Line of Duty e un ruolo da protagonista nella serie Cinemax Jett.

Personaggio: prima dell’uscita di Babygirl, si sa molto poco del ruolo di Jansen come Hedda/Scarlett.

Cast e personaggi di supporto di Babygirl

Izabel Mar nel ruolo di Anna: nota per i ruoli in Showing Up e FBI: Most Wanted, Mar interpreta il ruolo di Anna in Babygirl.

Esther McGregor nel ruolo di Isabel: la figlia di Ewan McGregor, Esther McGregor, è apparsa in Obi-Wan Kenobi e High School di Clea DuVall, interpreterà il ruolo di Isabel nell’ultimo film di Kidman.

Vaughan Reilly nel ruolo di Nora: meglio conosciuto per aver interpretato Maude Ivory in Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Reilly interpreta Nora in Babygirl.

Victor Slezak nel ruolo di Mr. Missel: Slezak, noto per film come I ponti di Madison County e L’ombra del diavolo, interpreta Mr. Missel.

Anoop Desai nel ruolo di Robert: ex concorrente di American Idol, Desai è diventato famoso come attore per il suo lavoro in What We Do In the Shadows prima di apparire in Babygirl nel ruolo di Robert.

Bartley Booz nel ruolo di Tom: Booz, che appare in progetti come The Good Fight e Turn: Washington’s Spies, interpreta Tom in Babygirl.

Maxwell Whittington-Cooper nel ruolo di Josh: meglio conosciuto per il suo lavoro in When They See Us, Mrs. Fletcher, The Sympathizer e Rustin, Whittington-Cooper interpreta Josh nel prossimo film di Kidman.

Leslie Silva nel ruolo di Hazel: l’attore di Providence e Poker Face Leslie Silva interpreta il ruolo di Hazel nel thriller erotico di A24.

Dolly Wells nel ruolo della terapista: la co-autrice e star di Doll & Em Dolly Wells interpreta una terapista in Babygirl.