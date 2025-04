Ana De Armas parla della “connessione” con Keanu Reeves sul set di Ballerina

Sebbene i fan di John Wick possano aspettarsi uno scontro ad alto numero di ottani tra i due, Ana de Armas era emozionata di entrare in contatto con il suo co-protagonista di Ballerina Keanu Reeves, stando alle sue dichiarazioni.

Un decennio dopo aver recitato insieme in Knock Knock (2015), l’attrice ha parlato a Deadline al CinemaCon della sua esperienza “molto speciale” nel lavorare con Reeves nel suo prossimo film From the World of John Wick: Ballerina, in anteprima il 6 giugno.

“È stato fantastico averlo sul set, onestamente. La scena si è rivelata più lunga di quanto pensassimo sarebbe stata nella sceneggiatura originale e durante le prove”, ha spiegato. “E poi sul set, quel giorno, abbiamo continuato a trovare cose e piccoli momenti tra loro, non solo azione, ma i momenti di recitazione e la connessione tra questi due personaggi e stabilire qual è la loro relazione”.

De Armas ha continuato, “E penso che in così poco tempo, ci siamo riusciti molto bene. È una buona impostazione per chi sono queste due persone e cosa succederà con loro. Quindi, è stato molto speciale avere quel momento con lui”.

Ambientato durante gli eventi di John Wick 3 – Parabellum (2019), Ballerina vede Ana de Armas nei panni di Eve Macarro, la ballerina che inizia il suo addestramento nelle tradizioni assassine dei Ruska Roma, per vendicare la morte del padre.

Un trailer pubblicato il mese scorso mostra Eve affrontare John Wick di Reeves in una sequenza di combattimento epica. Il film vede anche la partecipazione di Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus e Ian McShane.

Len Wiseman ha diretto lo spinoff, mentre Shay Hatten (John Wick 3 – Parabellum; Army of the Dead) ha scritto la sceneggiatura. Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski sono i produttori.

John Wick (2014) ha incassato più di 86 milioni di dollari in tutto il mondo, con il franchise che ha superato il traguardo di 1 miliardo di dollari l’anno scorso con John Wick 4. Il franchise continuerà con Ballerina. Nel frattempo, Donnie Yen è pronto a riprendere il suo ruolo di Caine, l’assassino cieco e altamente qualificato, in un prossimo film della Lionsgate. È anche in fase di sviluppo un film anime prequel.

Oltre alla serie limitata prequel di Peacock dell’anno scorso The Continental, è in lavorazione la serie sequel John Wick: Under the High Table.