Bastille Day – Il colpo del secolo: la vera storia dietro il film

Diretto da James Watkins, i cui precedenti crediti includono film indie come Eden Lake e The Woman in Black, il thriller d’azione Bastille Day – Il colpo del secolo (qui la recensione) ruota attorno ai tre ben definiti protagonisti. Zoe Naville (Charlotte Le Bon) è la manifestante antifascista che va a piazzare una bomba nel quartier generale di un’organizzazione di destra, ma abbandona l’iniziativa quando scorge i membri del personale delle pulizie sul piano che le era stato fatto credere essere vuoto. Michael Mason (Richard Madden) è invece il borseggiatore che ruba la borsa di Zoe contenente la bomba e la getta accanto a un cestino prima che esploda, uccidendo quattro persone.

Infine, c’è Sean Briar (Idris Elba), un agente della CIA insubordinato ma estremamente capace che intraprende una caccia a Mason. Il progetto dell’attentato viene inizialmente etichettato come un complotto antifascista contro un’organizzazione di estremisti. Tuttavia, come si scoprirà in seguito, i veri responsabili, i membri della forza speciale francese RAID, non sono spinti dal bisogno di giustizia sociale o di vigilare politicamente, ma da qualcosa di molto più pratico. Essendo delusi dal modo in cui sono stati trattati dal governo francese, stanno progettando di rapinare la Banca Nazionale Francese.

A tal fine, orchestrano con cura le tensioni razziali tra gli immigrati e i conservatori francesi e provocano persino un violento movimento di massa attraverso i social media. Con l’intenzione di usare la protesta come paravento, dirigono gli agitatori verso la banca. Come si può intuire, il film attinge dunque a piene mani da problemi reali come il razzismo, la xenofobia e il fascismo per costruire uno sfondo molto concreto intorno al tentativo di rapina dell’importante banca. Se questofa venire il dubbio che il film sia ispirato a fatti realmente accaduti, in questo articolo riportiamo tutti i dettagli riguardo la storia vera dietro Bastille Day – Il colpo del secolo.

Bastille Day – Il colpo del secolo è una storia di fantasia che esplora l’immigrazione e il concetto di identità nella Francia moderna

La risposta più breve alla domanda se il film sia basato su una storia ver è no. Tuttavia, Bastille Day – Il colpo del secolo contiene alcuni elementi reali del contesto sociale francese. La Francia, la terra dell’arte, della libertà e della cultura, ha infatti sempre attirato una notevole immigrazione sia dall’Europa che dall’estero. Tuttavia, dopo l’attacco dell’11 settembre, il mondo è ovviamente cambiato per sempre. Nei decenni successivi, le guerre che si sono susseguite hanno come noto scardinato la struttura politica dell’intero Medio Oriente, dando il via all’ascesa di pericolose organizzazioni terroristiche. Questo, a sua volta, ha portato a una delle peggiori crisi di rifugiati della storia.

Ogni anno, milioni di persone si dirigono dunque dall’Asia occidentale e da varie parti dell’Africa verso l’Europa in cerca di una vita migliore. Una volta arrivati, devono però affrontare il razzismo istituzionale e il disprezzo generale della popolazione locale. È poi opportuno ricordare che negli ultimi anni le attività criminali e terroristiche hanno subito un’impennata in Europa. Solo in Francia, dal 2010 si sono verificati più di cento incidenti terroristici. Una ramificazione potenzialmente devastante di tutto questo è sempre stata la rinascita del fascismo nel continente, ed è proprio quello che sta accadendo in questi giorni.

Il primo film commerciale di Watkins è dunque ambientato sullo sfondo di un momento così turbolento e delicato della storia francese (e non solo). Proprio per questo motivo, il film è stato ritirato dalle sale dallo studio di produzione in seguito a diversi attacchi terroristici verificatisi in Francia nel decennio scorso. La produzione del film è infatti terminata nel dicembre 2014, per poi uscire in Francia il 13 luglio 2016, in concomitanza con la data delle Presa della Bastiglia, attorno alla quale ruota la trama del film. Tra il 2014 e il 2016, però, Parigi ha subito due gravi incidenti terroristici: gli attentati dell’Île-de-France del gennaio 2015 e l’attacco di Parigi del novembre 2015.

In seguito a quest’ultimo, i produttori di Bastille Day – Il colpo del secolo hanno rinviato l’uscita del film, che avrebbe inzialmente dovuto avvenire nel febbraio dello stesso anno. Il giorno successivo alla prima, il 13 luglio 2016, ha però avuto luogo l’attentato dei camion di Nizza. Ciò ha portato al ritiro del film dalle sale francesi, in quanto ciò che in esso viene mostrato è stato giudicato non adatto per via del triste corrispettivo che trovava con la realtà, a riprova di quanto queste tematiche siano attuali e delicate in Francia ma in realtà in tutta Europa. Lo studio ha poi successivamente rinominato il film in The Take prima dell’uscita nelle sale statunitensi e mondiali, per discostarsi dal drammatico attentato verificatosi nel giorno della Presa della Bastiglia.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Bastille Day – Il colpo del secolo grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 25 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.