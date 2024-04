Black Sea: la storia vera dietro il film con Jude Law

I film ambientati all’interno di sottomarini hanno sempre avuto il loro grande fascino e la loro fortuna al cinema. Da Caccia a Ottobre Rosso a Kursk, da Hunter Killer – Caccia negli abissi arrivando anche al recente film italiano Comandante, questi hanno più volte e da più punti di vista diversi narrato le avventure di eroi spesso invisibili. A questo filone appartiene anche Black Sea (qui la recensione), film del 2014 con protagonista Jude Law e diretto da Kevin Macdonald, regista anche di L’ultimo re di Scozia, State of Play e The Mauritanian.

Per gli appassionati del genere, dunque, si tratta di un titolo da non perdere. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Black Sea. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera dietro il film.

La trama e il cast di Black Sea

Protagonista del film è Robinson, che con un divorzio alle spalle e un figlio con cui non ha alcun rapporto, si ritrova licenziato dal suo incarico di capitano di sommergibili per il recupero di relitti. Preso dalla disperazione, decide allora di mettersi nelle mani di un miliardario che gli offre di recuperare un immenso carico d’oro contenuto all’interno di un sommergibile tedesco che giace sul fondale del Mar Nero dalla seconda guerra mondiale. A bordo di un sottomarino di fortuna e a capo di un equipaggio poco addestrato, formato per metà da inglesi e per metà da russi, il capitano parte per un’avventura che si rivelerà ancora più pericolosa del previsto.

Ad interpretare il capitano Robinson vi è l’attore Jude Law, che per per prepararsi al suo ruolo ha trascorso 3 giorni su un sottomarino britannico. Accanto a lui, si ritrova l’attore Ben Mendelsohn nel ruolo di Fraser, un subacqueo che è uno psicopatico, e che è stato dentro e fuori di prigione. L’attore russo Grigorij Dobrygin interpreta Morozov, navigatore russo, mentre Scoot McNairy è Daniels, un rappresentante del miliardario Lewis che accompagna la spedizione. Nel ruolo di Lewis, invece, si ritrova l’attore Tobias Menzies. Konstantin Khabensky, infine, è Blackie, un russo che aiuta ad organizzare l’acquisto del sottomarino ed è un intermediario tra il capitano Robinson e l’equipaggio russo.

Il film è una storia vera?

La risposta è: no. Black Sea non è tratto da una storia vera ma narra anzi eventi puramente di fantasia concepiti da Macdonald e dallo sceneggiatore Dennis Kelly. Tuttavia, nello scrivere la storia di questo film i due si sono ispirati alle tante testimonianze di relitti del periodo della seconda guerra mondiale che giacciono ancora inesplorati sui fondali degli oceani, in alcuni dei quali potrebbero realmente celarsi dei tesori. Nel dar vita a questo racconto, inoltre, i due hanno svolto alcune ricerche per cercare di essere il più accurati possibili nel riproporre determinati aspetti della vita e delle attività in un sottomarino.

Ad esempio, il sottomarino tedesco appare tutt’altro che arrugginito. Questo perché il Mar Nero presenta una combinazione di acqua dolce e acqua salata. A causa della sua maggiore densità, l’acqua salata si trova sul fondo e rimane per lo più separata dall’acqua dolce sovrastante. Ciò significa che l’aria acquisita attraverso le onde in superficie non può mai raggiungere l’acqua salata sottostante. Senza ossigeno, l’acqua più profonda funge pertanto da conservante naturale per i metalli. Altro aspetto rappresentato con cura è quello delle tute di fuga che non causano curve.

Le tute di fuga sottomarine si riempiono di CO2 per risalire a una velocità di 2 o 3 metri al secondo. Poiché il sottomarino è stato pressurizzato a un livello pari a quello della superficie, le curve non sono una minaccia. Ma l’esplosione dei polmoni potrebbe esserlo. Secondo la legge di Boyle, quando la pressione diminuisce, il volume deve aumentare, quindi quando l’equipaggio è emerso – da 350 metri, un aumento di pressione di 35 volte -, avrebbe dovuto espirare, riducendo la quantità di aria nei polmoni man mano che questa acquistava volume.

In ultimo, interessante notare come nel film un argano da 4 tonnellate si inceppa cercando di tirare 200 lingotti d’oro sul fondo del mare. Questo avviene perché, per quanto le cose siano più leggere sott’acqua, è vero anche che gli oggetti più densi sono meno influenzati dal galleggiamento. Tutta la cura riposta in questi dettagli ha a suo modo contribuito nel far credere che ci siano state approfondite ricerche su uno specifico caso, che potesse quindi essere la “storia vera” a cui Black Sea si ispira, ma ora sappiamo non essere così e che gli autori si sono semplicemente concentrati sull’ottenere un certo grado di realismo.

