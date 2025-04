Bullet Train: Explosion, la spiegazione del finale del film Netflix

Disponibile su Netflix, Bullet Train: Explosion è un remake del film catastrofico del 1975 The Bullet Train, opera del regista di Shin Godzilla, Shinji Higuchi. Sebbene il film offra una premessa abbastanza simile a quel grande classico del cinema giapponese, agisce anche come suo sequel, proponendo un nuovo mondo e personaggi ma portando avanti l’eredità della storia del precedente lungometraggio. In questo articolo, andiamo ad esplorare il suo finale, con una spiegazione complessiva e il significato della storia nella sua totalità.

Bullet Train: Explosion inizia con un treno proiettile pieno di passeggeri che scoprono che una bomba è stata piazzata sul treno. Se il treno scende sotto i 100 km/h, la bomba esplode. Il personale del treno allerta immediatamente le autorità e i vari esperti di trasporti, cercando di fermare il mezzo che attraversa il Giappone. Mentre la maggior parte dei passeggeri riesce a uscire dal treno in sicurezza, il primo piano di evacuazione termina prima che tutti possano scendere. Così, un gruppo di sopravvissuti è ancora sul mezzo e il tempo sta rapidamente per scadere.

Come viene fermato il treno in Bullet Train: Explosion?

Quando Bullet Train: Explosion si avvicina alla conclusione, un piccolo gruppo di sopravvissuti è dunque ancora sul treno. Sebbene siano state evitate diverse crisi, i passeggeri e gli specialisti dei trasporti sono con le spalle al muro, poiché il treno si sta avvicinando a Tokyo. Fortunatamente, la squadra escogita un ultimo piano. Ai passeggeri rimasti viene detto di salire sul retro del treno, mentre i conduttori, i macchinisti e i meccanici tentano una mossa rischiosa. La bomba non può essere fatta esplodere, ma i passeggeri possono essere allontanati dall’ordigno squarciando con forza il treno a metà.

Quando il treno si avvicina a Tokyo, il treno cambia binario. Durante questo scambio, i binari tornano indietro, separando gli ultimi due vagoni dal resto del treno. Questo fa deragliare quelli in cui si trovano i passeggeri, ma li allontana dalla bomba. Per fortuna i personaggi erano preparati e hanno raccolto materiali per attutire il colpo. I vagoni deragliano e colpiscono alcuni muri costruiti con barili pieni d’acqua, rallentando fino a fermarsi. Quando la squadra di soccorso raggiunge i vagoni deragliati, scopre che i passeggeri sono sopravvissuti. Nel frattempo, i vagoni precedenti esplodono su un altro binario.

Cos’è il caso 109 e come si collega al film del 1975

Nel corso del thriller di Netflix, il caso 109 viene costantemente citato e alcuni spettatori che non conoscono il franchise potrebbero non capire di cosa si tratta. Durante l’analisi dell’allarme bomba, uno dei funzionari dei trasporti chiede a qualcuno di recuperare i file del caso 109 del 1975. Si tratta chiaramente di un riferimento al film originale del 1975, The Bullet Train, in cui un altro criminale aveva piazzato una bomba su un treno di proiettili. Anche se in precedenza non c’erano indicazioni che questo film sarebbe stato collegato all’originale, questo dettaglio significa che Bullet Train: Explosion è a tutti gli effetti un sequel.

Tuttavia, le cose vanno un po’ oltre. In Bullet Train: Explosion compaiono diversi nuovi personaggi legati a quelli del film del 1975. In primo luogo, compare un ufficiale in pensione che aveva partecipato alla situazione degli ostaggi nel film originale. Inoltre, compare anche il figlio di un personaggio chiamato Masaru Koga. Questi era uno dei personaggi principali dell’originale, in quanto attivista che aveva contribuito a piazzare una bomba sulla Hikari 109. Alla fine del film, Koga si ritrova in un’altra situazione simile e decide di farsi esplodere piuttosto che consegnarsi alla polizia.

Chi ha piazzato la bomba sul treno proiettile

L’identità del terrorista di Bullet Train: Explosion rimane un mistero per gran parte del film. Tuttavia, quando i colpevoli vengono rivelati, si scopre che in realtà i cattivi sono due. Il primo è Yuzuki, uno dei passeggeri rimasti sul treno dopo il primo tentativo di salvataggio. La ragazza si rivela essere la figlia del suddetto agente di polizia. Si scopre che la storia eroica del padre era una menzogna, utilizzata per coprire il sacrificio di Koga e per evitare che il governo apparisse incompetente.

Gli abusi che Yuzuki ha ricevuto dal padre e la frustrazione per le sue bugie l’hanno portata a compiere l’attacco. Tuttavia, non ha agito da sola. Yuzuki ha avuto l’idea dopo aver contattato un individuo sui social media, il quale ha affermato di essere in grado di sviluppare bombe. Quest’uomo è il figlio di Masaru Koga, che è coinvolto nel piano. Per tutta la seconda metà di Bullet Train: Explosion, c’è un mistero su quale di questi personaggi sia la vera mente. Tuttavia, entrambi hanno svolto un ruolo fondamentale nella trama malvagia.

Una volta svelato ciò, prima che i personaggi di Bullet Train: Explosion prendano la decisione di far precipitare il treno, vengono a conoscenza di un’altra opzione. Yuzuki spiega che l’app che ha usato per far esplodere le bombe è collegata a un monitor cardiaco che si trova dentro di lei. Secondo Yuzuki, le bombe si disinnescano quando il suo cuore si ferma. Ciò significa che se uno dei passeggeri superstiti è disposto a ucciderla, può fermare il treno senza che esploda. Nonostante ciò, nessuno è disposto a farsi avanti. Cercano invece di trovare un modo per salvare la vita di tutti, compresa quella di Yuzuki. Per questo motivo, la ragazza sopravvive fino alla fine del film.

Il vero significato del finale di Bullet Train: Explosion

Il finale di Bullet Train: Explosion è dunque molto più ottimista di quello del film del 1975, in quanto parla del potere del collettivismo e del lavoro di squadra. Tutto il Giappone deve lavorare insieme per fermare il treno e, alla fine, ci riesce. La rapidità di pensiero e la mancanza di volontà di sacrificare tutti si rivelano vincenti per i personaggi, tutti i protagonisti del film vivono fino alla fine, dimostrando la buona riuscita di questo enorme lavoro di gruppo, vero e proprio tema e cuore narrativo della pellicola.

Una delle missioni più impossibili che vengono poste all’inizio del film è quella di raccogliere 100 miliardi di yen giapponesi. I terroristi richiedono che la maggior parte di questa somma provenga dai cittadini giapponesi, cosa che il governo non pensa possa accadere. Tuttavia, dopo la creazione di una raccolta fondi, il denaro viene raccolto. Questo evidenzia ulteriormente come l’idea di una comunità partecipe possa funzionare su larga scala, concludendo quindi Bullet Train: Explosion con un messaggio di speranza sul valore del lavoro di squadra.