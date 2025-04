You 5, la spiegazione del finale: Joe viene arrestato?

Dopo cinque stagioni di delusioni romantiche, scarso controllo degli impulsi e troppi riferimenti letterari per una vita intera, You 5 ha concluso il suo capitolo finale. Quando la serie ha debuttato su Lifetime nel 2018, in pochi se ne sono accorti. Poi Netflix l’ha acquisita e improvvisamente Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, era ovunque: a rimuginare in librerie e biblioteche, a uccidere persone in nome dell'”amore” e, in qualche modo, a diventare la cotta più problematica di internet.

Nel corso di cinque stagioni, la serie è riuscita a trasformarsi sia in un guilty pleasure che in una satira nera, mettendo in discussione l’immagine del bravo ragazzo tormentato che in fondo è solo un romantico.

You 5 riporta Joe a New York, dove ha avuto inizio la sua carriera da serial killer. Ma non si nasconde più; è ricco, potente e ha cambiato nome, grazie a sua moglie Kate Lockwood (Charlotte Ritchie). Ma Joe sarà sempre Joe, il che significa che il suo ritorno a New York non sarà un arco narrativo di redenzione ma una discesa in un caos sfrenato.

Tutti i 10 episodi di You 5 sono usciti il 24 aprile ed ecco di seguito la spiegazione di cosa accade nel finale. Quindi, attenzione agli SPOILER su You 5:

In You 5 Joe verrà finalmente catturato?

È la domanda che tutti i fan (e gli ex spettatori) di You si pongono. La risposta breve è: sì. La risposta più lunga è che Joe finisce in prigione, per gentile concessione di una squadra di donne a cui ha fatto del male in passato. Chi lo incastra, finalmente?

La principale istigatrice della caduta di Joe è la sua attuale moglie, Kate, che ha incontrato a Londra nella quarta stagione. All’inizio della quinta stagione, sono felicemente sposati e hanno ottenuto la custodia del figlio di Joe, Henry. Joe è persino diventato famoso come un uomo che ama le mogli e che tiene la borsa di Kate. Ma quando Joe torna alle sue vecchie abitudini assassine, Kate inizia ad avere dubbi. Si rivolta contro di lui quando scopre che è responsabile della morte di sua sorella, Raegan (Anna Camp).

Kate riesce a intrappolare Joe nella sua gabbia di vetro. Accanto a lei c’è Nadia (Amy-Leigh Hickman), la studentessa di Joe della quarta stagione. Se ricordate, Nadia è stata incastrata per un omicidio commesso da Joe. A loro si unisce Marienne (Tati Gabrielle), una bibliotecaria che Joe ha incontrato a Madre Linda nella terza stagione. L’ha rapita e tenuta prigioniera nel suo nascondiglio londinese. È riuscita a fuggire solo perché Nadia l’ha trovata e l’ha aiutata a simulare un’overdose.

Quando Joe riesce a fuggire dalla gabbia e a disarmare Kate, viene rinchiuso da Maddie (sempre interpretata da Anna Camp), sorella di Kate e gemella di Raegan. Joe aveva precedentemente rapito Maddie e l’aveva costretta a uccidere Raegan. Maddie dà fuoco alla libreria per lasciarlo bruciare. Ma il chiodo nella bara figurata di Joe viene piantato da Bronte (Madeline Brewer), il cui vero nome è Louise e che ha un legame con Guinevere Beck (Elizabeth Lail) della prima stagione.

Chi è Bronte?

Bronte è un personaggio completamente nuovo introdotto in You 5. È interpretata da Madeline Brewer, che è stata anche Janine di “The Handmaid’s Tale” e Tricia di “Orange Is the New Black“. Joe incontra Bronte quando la sorprende mentre irrompe nella sua libreria. Affascinato dal suo coraggio, dalla sua arguzia e dalla sua conoscenza letteraria, la assume per riaprire il negozio. Quando il suo matrimonio con Kate inizia a sgretolarsi, lui – non a caso – diventa ossessionato da Bronte. Lei diventa il “tu” a cui si rivolge nei suoi monologhi interiori.

Il passato travagliato di Bronte e la sua relazione turbolenta con un ex apparentemente violento risvegliano l’istinto protettivo e l’ardore di Joe. I due finiscono per avere una relazione, che non fa che accelerare la fine del suo matrimonio. E poi… si scopre che Bronte sta prendendo in giro Joe. Il suo vero nome è Louise e fa parte di un gruppo di utenti di Reddit che credono tutti che Joe abbia ucciso Beck. Il loro obiettivo è consegnare Joe alla giustizia. Durante un confronto, lui uccide l'”ex” di Bronte. Tuttavia, Bronte si è innamorata di Joe e mette da parte i suoi amici e il suo buon senso per difenderlo dalla polizia. Così riesce a scappare di nuovo.

Come viene catturato Joe?

Dopo che il trio di donne – Kate, Nadia e Marienne – intrappola Joe nella gabbia, cercano di costringerlo a confessare. Hanno anche intenzione di ucciderlo, facendolo sembrare un suicidio. Purtroppo, Joe riesce a fuggire grazie a una chiave che si è fatto impiantare chirurgicamente nel braccio. Ferisce Kate e fugge mentre la libreria brucia.

Più tardi, si ricongiunge con Bronte, che si è finalmente resa conto della depravazione di Joe, grazie a una bella ramanzina di Marienne. Tuttavia, finge di amare ancora Joe per poterlo assicurare alla giustizia una volta per tutte. Joe e Bronte fuggono in una baita in campagna, dove Joe progetta le sue prossime mosse, in particolare come riavere indietro suo figlio Henry. Nel frattempo, Bronte escogita un piano per estorcergli una confessione.

Quando lei lo affronta con una pistola, ne nasce una colluttazione e Bronte rischia di annegare. Ma riesce a salvarsi e a sparare a Joe. Arriva la polizia, Joe viene arrestato e condannato, va in prigione.

Cosa succede a tutti gli altri alla fine di You 5?

La serie è un lieto fine per le donne terrorizzate da Joe:

Kate è riuscita a sopravvivere all’incendio e mantiene la custodia di Henry.

Nadia è tornata a scrivere e ha iniziato a insegnare.

Maddie non ha dovuto scontare la pena per incendio doloso o per l’omicidio di sua sorella. È rimasta incinta di due gemelli.

Bronte/Louise ha curato il libro di Beck in modo che tornasse ad essere scritto esclusivamente da lei.

Joe ha imparato la lezione?

No. Joe potrà anche passare il resto della sua vita in prigione, ma è lo stesso psicopatico/sociopatico tossico e narcisista. Il problema non è lui… sei tu.