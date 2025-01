Clown: la spiegazione del finale del film horror

Chi non ha un po’ di paura dei clown? Dal celebre Joker e le sue incursioni cinematografiche in film come Batman, Il cavaliere oscuro o Joker, fino al demoniaco Pennywise ideato da Stephen King e protagonista della miniserie It ma anche dei film It – Capitolo uno e It – Capitolo due, sono tanti i clown che hanno contribuito a rendere piuttosto spaventosa questa figura tecnicamente chiamata a suscitare ilarità e gioia. Un altro dei più spaventosi pagliacci visti al cinema è ad esempio quello visto nel film del 2014 Clown.

Prodotto da Eli Roth, celebre per Green Inferno o Knock Knock, e diretto da Jon Watts (poi affermantosi grazie alla trilogia di Spider-Man del MCU), il film è ancora oggi considerato uno degli horror più violenti e terrificanti realizzati negli ultimi dieci anni, in particolare per via del suo prevedere un clown demoniaco e cannibale che prende di mira i bambini. Data questa premessa, sono dunque molti i momenti scioccanti presenti all’interno del film, tanto che molti dei materiali promozionali sono stati censurati o vietati, a partire dai poster ritenuti troppo spaventosi.

Al di la di ciò, il film porta poi gli spettatori a confrontarsi anche con una serie di colpi di scena particolarmente intriganti e ad un finale decisamente cupo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Clown. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Clown

L’agente immobiliare Kent è un padre premuroso: proprio come desiderava il figlio Jack, per la sua festa di compleanno ha ingaggiato un clown che faccia divertire tutti gli invitati. Sfortunatamente all’ultimo momento c’è un imprevisto e il pagliaccio non si presenta. Così la moglie Meg chiama il marito – il quale in quel momento si sta occupando della vendita di un’abitazione – per comunicargli il problema. In cerca di una soluzione, Kent trova un costume da clown proprio nella cantina della casa in cui si trova: decide allora che sarà lui l’animatore della festa.

Si presenta quindi mascherato alla festa di Jack, dove allestisce un piccolo show che rallegra tutti gli amici del figlio. Stanco per la lunga e impegnativa giornata, Kent si addormenta con il costume addosso sul divano. Il giorno dopo però si accorge che gli è impossibile toglierlo: parrucca, naso e vestito sono diventati come una seconda pelle. Ciò che è peggio, però, è che dentro di sé inizia ad avvertire una famelica voglia di sangue, che ben presto lo spingerà a compiere azioni raccapriccianti.

La spiegazione del finale del film

Nel corso del film, per cercare di capire cosa gli sta succedento, Kent decide di chiedere l’aiuto di Herbert Karlsson, il precedente proprietario del costume. Karlsson lo prega di non toccarlo per nessuna ragione al mondo ma, dopo aver appreso che Kent indossa già il costume, lo esorta ad incontrarlo nel suo vecchio magazzino di costumi. Qui, Kent scopre che il costume è costituito dai capelli e dalla pelle di un antico demone islandese chiamato Clöyne. Karlsson droga Kent, rivelandogli che la decapitazione è l’unico modo per impedire la metamorfosi e la completa possessione. Kent, però, riesce a liberarsi e a fuggire.

Terrorizzato da ciò che può accadere, Karlsson incontra Meg, e le rivela che Kent potrà togliersi l’abito solo dopo aver mangiato cinque bambini. La donna scopre poi che Karlsson stesso ha indossato il costume per intrattenere i bambini malati terminali dell’ospedale in cui lavorava suo fratello Martin anni prima. Per liberarlo poi dal costume, Martin ha portato di nascosto cinque bambini malati terminali da dare in pasto al demone. I fratelli, spaventati da quell’entità, hanno poi tentato di distruggere il costume, senza però riuscirci.

Nel mentre, Kent soccombe completamente al demone e si intrufola in un locale, dove consuma un bambino nella vasca delle palline e un altro nello scivolo, scatenando il panico nel ristorante. Arrivano a quel punto Meg e Karlsson, che tenta di decapitare il demone ma viene invece ucciso. A quel punto, Meg cerca di parlare con il Clöyne per pregarlo di risparmiare il marito. Il demone, però, la esorta invece a trovare un altro bambino da mangiare, dicendole di portare il quinto bambino nel “loro posto speciale”. Altrimenti, mangerà proprio Jack. Terrorizzata, Meg fa quanto chiesto, ma quando Kent non si trova da nessuna parte, capisce che il demone sta comuqneu dando la caccia a Jack.

Meg si precipita allora a casa, dove il demone arriva poco dopo e uccide prima il padre di lei, Walt, per poi gettarsi sulla donna e il bambino. Una volta trovato Jack, il demone tenta di divorarlo, ma Meg gli incatena il collo a uno scaldabagno. Quando Jack dice a Meg che Kent non c’è più, il demone si rifà sotto e Meg gli stacca la testa con un martello e si scusa per tutto quello che è successo. Tuttavia, a causa di un muscolo ancora attaccato al corpo, il Clöyne si rianima e afferra la gamba di Jack, costringendo Meg a strappargli la testa, uccidendo sia il mostro che Kent.

Mentre abbraccia Jack, osserva con orrore la pelle del demone che si scioglie, esponendo la testa mozzata di Kent. Il film termina poi con l’autopsia di Kent, avvenuta la sera stessa, dove il costume perfettamente intatto viene impacchettato dalla polizia come prova e conservato in un armadietto. Ciò rende dunque chiaro che sebbene quella scia di morte e terrore sia terminata, la maledizione del costume è ancora viva ed è probabilmente solo questione di tempo prima che qualcun altro si imbatta nel costume, lo indossi e risvegli il terrificante demone Clöyne.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Clown grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Tim Vision e Prime Video, Infinity+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 10 gennaio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.