Mel Gibson vuole girare ‘La Resurrezione di Cristo’ il prossimo anno: “È un film molto ambizioso”

Mel Gibson è recentemente stato ospite del popolare podcast di Joe Rogan e – come riportato da Deadline – durante la lunga intervista, il veterano di Hollywood ha dichiarato che spera di iniziare la produzione di un sequel di La Passione di Cristo il prossimo anno. “Spero l’anno prossimo, prima o poi. C’è molto da fare perché è come un viaggio sotto acidi. Non ho mai letto nulla di simile”, ha detto Gibson a proposito della sceneggiatura del film, che ha poi aggiunto essere stata scritta da lui stesso insieme al fratello e a Randall Wallace (Braveheart) nell’arco di sette anni. Gibson ha detto che il film si intitolerà La resurrezione di Cristo.

“Mio fratello, io e Randall ci siamo riuniti tutti per questo. Quindi ci sono alcune buone teste messe insieme, ma ci sono anche alcune cose folli”, ha aggiunto Gibson. “E credo che per raccontare davvero la storia in modo corretto si debba partire dalla caduta degli angeli, il che significa che ci si trova in un altro luogo, in un altro regno. Devi andare all’inferno. Devi andare a Sheol”. Gibson ha poi dichiarato che intende reinserire Jim Caviezel nel ruolo di Gesù. Come da titolo, il film sarà incentrato sulla resurrezione di Gesù Cristo.

Come immaginabile, La Passione di Cristo si conclude con la crocifissione di Gesù. Nella Bibbia, però, Gesù risorge tre giorni dopo e Mel Gibson ha detto che dovrà ricorrere ad “alcune tecniche” come il de-aging in CGI di Caviezel, dato che sono passati più di 20 anni dal primo film. Gibson ha dunque descritto il progetto come “molto ambizioso” e ha detto che la narrazione si muove dalla “caduta degli angeli alla morte dell’ultimo apostolo”. “Si tratta di trovare una via d’accesso che non sia smielata o troppo ovvia”, ha detto.

“Credo di avere delle idee su come farlo e su come evocare cose ed emozioni nelle persone dal modo in cui le si rappresenta e le si gira. Ci ho pensato a lungo. Non sarà facile, richiederà molta pianificazione e non sono del tutto sicuro di riuscirci, a dire il vero è molto ambizioso. Ma ci proverò perché è questo che bisogna fare, giusto, mettersi in gioco, no?”. Non è dunque ancora certo che La Resurrezione di Cristo diventerà davvero un film, ma ad oggi Mel Gibson sembra assolutamente intenzionato a realizzarlo.

Cosa sappiamo su La Passione di Cristo 2?

Gibson avrebbe lavorato per anni alla sceneggiatura del sequel con lo sceneggiatore di “Braveheart” Randall Wallace, che in un’intervista video rilasciata a ORMI Media in aprile ha dichiarato che la sceneggiatura era stata completata e che Jim Caviezel sarebbe tornato a interpretare Gesù. In un’intervista rilasciata al National Catholic Register nel 2022, invece, ha dichiarato che il film non segue “una narrazione lineare”, aggiungendo che “bisogna giustapporre l’evento centrale che sto cercando di raccontare con tutto ciò che lo circonda nel futuro, nel passato e in altri regni, e questo sta diventando un po’ fantascientifico”.