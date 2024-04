Anthony Mackie afferma che la Marvel è uno “spazio di intrattenimento controllato”

Anthony Mackie è stato un sostenitore dell’universo cinematografico Marvel sin da quando ha debuttato nei panni di Sam Wilson/Falcon in Captain America: The Winter Soldier nel 2014. L’attore ha partecipato anche ad altri film del franchise, come i film degli Avengers e la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Ora, Mackie sta assumendo il ruolo di Capitan America nel prossimo film Captain America: Brave New World.

Mentre promuoveva la sua ultima serie Twisted Metal nel Regno Unito, Anthony Mackie ha paragonato il progetto alla sua esperienza nella realizzazione di film Marvel e ha detto a Radio Times che in quella occasione c’era molta più libertà narrativa rispetto alle produzioni del MCU.

“Direi che la Marvel è completamente diversa, proprio perché è uno spazio di intrattenimento controllato. Ad esempio, c’è poco che puoi fare”, ha osservato Mackie. “C’è un certo limite alla creatività che puoi mettere sul tavolo, perché Stan Lee ci ha dato così tanti contenuti. Mentre con questo [‘Twisted Metal’], era come, ‘C’è un ragazzo e una ragazza… Vai!’ Quindi siamo stati davvero in grado di costruire il mondo attorno alla premessa.”

Mackie concorda sul fatto che un progetto come Twisted Metal ha la libertà di introdurre e uccidere i personaggi a piacimento, cosa che non è qualcosa che il Marvel Cinematic Universe può intrattenere così facilmente. “Questa è la cosa difficile dell’universo Marvel. È come se non potessi davvero uscire dagli schemi di quei fumetti”, ha detto l’attore. “Sapete, quando abbiamo introdotto il Falcon e l’evoluzione del personaggio in Capitan America, tutto ciò doveva coincidere con ciò che Stan ci aveva già dato. Quindi è un gioco di destrezza interessante far parte di quel mondo. In questo caso invece era più come, ‘Divertiamoci e scopriamolo man mano che procediamo.'”

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.