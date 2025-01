Contagious: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film con Arnold Schwarzenegger

Conosciuto a livello mondiale per i suoi ruoli in film d’azione come Terminator, Last Action Hero o Danni collaterali, l’attore Arnold Schwarzenegger si è cimentato nel 2015 in un progetto per lui inedito. Questo è Contagious (qui la recensione), film a tema zombie dove ricopre il ruolo di un protettivo padre. Un ruolo drammatico attraverso il quale l’attore ha potuto mettere in mostra nuovi aspetti della sua personalità, lasciandosi scoprire attraverso un genere che non sembrava potergli appartenere. A dirigere il film vi è Henry Hobson, noto principalmente per la regia di alcuni spot pubblicitari e qui al suo debutto con un lungometraggio.

Il film, scritto da John Scott 3, era stato inserito nella nota Black List, contenente le migliori sceneggiature non ancora adattate per il grande schermo. Per diversi anni si è cercato di fare in modo che la sua realizzazione avesse luogo, ma nessuno sembrava pronto ad investire in un film di genere che si concentra più su aspetti emotivi che non orrorifici. Venuto a conoscenza del progetto, però, Schwarzenegger accettò tanto di recitarvi quanto di svolgere il ruolo di produttore. La sua partecipazione ha così permesso a Contagious di prendere forma.

Come accennato, non si tratta del solito horror commerciale, bensì di un film psicologico che esplora le tematiche dell’abbandono, della paura e di cosa si sarebbe disposti a fare pur di proteggere i propri cari. Un’opera delicata, resa struggente in particolare dall’interpretazione dei due protagonisti. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Contagious

Il film è ambientato in un mondo dove un virus noto come Necroambulist si sta spargendo rapidamente in ogni dove, colpendo senza distinzioni. Chi contrae tale virus è condannato lentamente a trasformarsi in creature simili a zombie, estremamente pericolose. In tale contesto di morte e distruzione, la società cerca di andare avanti come può, con la necessità però di sottostare a rigide leggi marziali al fine di garantire l’incolumità di coloro che non sono ancora stati infettati. Da questi pochi individui dipende infatti la salvezza della razza umana. Tra questi vi sono anche Maggie Vogel e suo padre Wade. Ben presto, però, anche i loro tentativi di continuare a vivere in tranquillità crollano inesorabilmente.

Anche Maggie si ritrova ad essere contagiata dal virus, ed è solo questione di tempo prima che si trasformi in una creatura terribile, senza ricordi né emozioni. In attesa di quel momento inevitabile, suo padre decide di prendersi cura di lei come può, tenendola in casa al riparo da minacce esterne. Nell’attesa che il peggio avvenga, Wade si trova però costretto anche a relazionarsi con i pericoli circostanti e con la situazione pronta a sfuggire in ogni momento proteggere sua figlia sarà sempre più complesso. Gli servirà tutto il suo amore di padre per poter fare ciò che deve essere fatto e di più.

Il cast del film

Come anticipato, nel ruolo del protettivo padre Wade vi è l’attore Arnold Schwarzenegger. Dopo aver letto la sceneggiatura, questi si innamorò profondamente della storia raccontata, tanto da accettare di recitare nel film senza percepire alcun compenso. Si tratta inoltre del suo primo film a tema zombie, nonché del film con il budget più basso di tutta la sua carriera. Attratto dal potenziale drammatico del suo personaggio, Schwarzenegger si preparò a lungo per cercare di calarsi quanto più possibile nella mentalità di questi. La sua struggente performance è inoltre stata indicata come una delle sue più belle degli ultimi anni, facendogli guadagnare numerosi riconoscimenti.

Accanto a lui, nel ruolo di sua figlia, avrebbe originariamente dovuto esserci l’attrice Chloe Grace Moretz. A causa di altri impegni, però, questa fu costretta a rinunciare al ruolo, andato poi alla candidata all’Oscar Abigail Breslin, celebre per il film Little Miss Sunshine. Per l’attrice è stato particolarmente importante rendere realistico il processo degenerativo a cui il suo personaggio va incontro. Oltre a loro nel film si ritrovano anche gli attori Joely Richardson, nei panni della matrigna Caroline Vogel, e Aiden Flowers e Carsen Flowers in quelli dei fratellini più piccoli Bobby e Molly Vogel. Questi ultimi, entrambi alla loro prima esperienza cinematografica, vennero scelti proprio in quanto veri fratelli.

Il finale di Contagious

Nel finale del film, Wade conduce Maggie in un bosco e le mostra un giardino di margherite che fu piantato da sua madre per lei. È l’unica cosa che Wade può mostrare a Maggie per cercare di risollevarle l’umore e le giura di non farla portare via da nessuno: Maggie allora supplica suo padre, dicendogli che quando sarà il momento di morire vuole che sia lui a farlo e nessun altro. Ritornati a casa, Wade riceve un’ultima visita da parte del dottor Vern che consiglia a Wade di usare il fucile. Ben presto, la ragazza è ormai quasi completamente trasformata.

Il mattino dopo Wade se ne sta seduto sulla poltrona armato di fucile, che però è privo della pallottola. Maggie vede suo padre (che finge di dormire) e si avvicina chinandosi ad annusarlo. Inaspettatamente, la ragazza lo bacia sulla fronte e tornando al piano di sopra raggiunge il punto più alto della casa. Wade si alza dalla poltrona ma prima che possa raggiungere la figlia, Maggie salta dal tetto mentre i suoi occhi diventano completamente neri. Nei suoi ultimi istanti di vita, Maggie ha un flashback della sua infanzia con sua madre ancora viva, e l’ultimo ricordo che ha è mentre coglie una margherita.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Contagious è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Infinity+, Tim Vision e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 4 gennaio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.