Danny Collins – La canzone della vita: 10 curiosità sul film con Al Pacino

Danny Collins – La canzone della vita è un film del 2015, l’esordio alla regia di Dan Fogelman, con protagonista Al Pacino. Al fianco del celebre attore, compare nel film un cast di superstar, composto da Christopher Plummer, Annette Bening, Jennifer Garner e Bobby Cannavale.

La trama di Danny Collins – La canzone della vita

Danny Collins è un cantante anziano che vive di vecchi successi, tra eccessi di droga e alcol, e una relazione con una donna molto più giovane. Nonostante la fama e il denaro, si sente vuoto e insoddisfatto. Tutto cambia quando riceve, con quarant’anni di ritardo, una lettera scritta per lui da John Lennon dopo aver letto una sua intervista giovanile. Quelle parole riaccendono in lui la voglia di vivere e di creare. Collins decide così di affrontare il passato, cercando il figlio che aveva abbandonato e che ora è gravemente malato. Rinunciando alla vita agiata, si avvicina alla famiglia e torna a scrivere canzoni.

10 curiosità su Danny Collins – La canzone della vita