Dune: la spiegazione del finale del film

Il finale aperto di Dune (qui la recensione) di Denis Villeneuve, lascia chiaramente intendere che ci saranno altre storie, ed è proprio così: il film adatta solo la prima parte del romanzo fondamentale di Frank Herbert, con la Warner Bros. e il regista Denis Villeneuve che hanno concordato un piano per adattare l’ampia storia in due film. Dune – Parte Due è poi uscito nel 2024, portando a conclusione gli eventi del primo libro. Tuttavia, nella visione del primo film e prima di vedere il secondo, ci sono una serie di domande che il pubblico si porrà quasi certamente sul finale e sul seguito dei personaggi e della storia.

Il film segue il Paul Atreides di Timothée Chalamet, figlio della nobile Casa Atreides, in una galassia a sistema feudale supervisionata dall’imperatore Padishah Shadam IV. Quando alla famiglia di Paul, guidata dal Duca Leto di Oscar Isaac, viene chiesto di assumere la guida del pianeta Arrakis (noto anche come Dune) dall’imperatore dell’universo conosciuto, Leto intuisce una trappola ma non può fare nulla per fermarla. Quando arrivano sul pianeta, però, si scontrano con una dinamica complicata.

Il Duca deve lavorare a stretto contatto con il popolo originario di Arrakis, i Fremen, per estrarre la spezia melange, una risorsa ambita nell’universo di Dune. I precedenti gestori del pianeta, gli Harkonnen, sono nemici mortali della Casa Atreides e i loro rapporti con i Fremen erano conflittuali. Sebbene il Duca Leto cerchi di risolvere la situazione, arriva troppo tardi e l’Imperatore e le forze Harkonnen attaccano Arrakis. Il Duca Leto e gran parte del resto della Casa Atreides muoiono nel conflitto, mandando Paul e sua madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), a fuggire nel deserto. Lì devono cercare sicurezza presso i Fremen.

La spiegazione del finale di Dune

Il regista Denis Villeneuve conclude il suo adattamento del romanzo di Frank Herbert con un momento più tranquillo di quelli precedenti. Dopo essere stati inseguiti nel deserto dalle forze Harkonnen e dai Sardaukar, Jessica e Paul sopravvivono a un attacco di vermi della sabbia per poi imbattersi in un gruppo di Fremen apparentemente ostili. Mentre gran parte del film ha dedicato tempo a introdurre le varie fazioni in gioco nel mondo del film, Villeneuve ha a malapena scalfito la superficie quando si è trattato di esplorare le popolazioni indigene di Arrakis. Tuttavia, sono state gettate abbastanza basi con personaggi come Liet Kynes e Stilgar da rendere ovvia la scelta di concludere il film prima che Paul e Jessica si dirigano verso il Sietch dei Fremen.

Per quanto riguarda il finale in sé, Paul e Jessica sono alla disperata ricerca di aiuto per sopravvivere nel deserto. I Fremen sanno meglio di chiunque altro come sopravvivervi, ma non tutti sono immediatamente accoglienti nei confronti degli stranieri. Il Jamis di Babs Olusanmokun è uno di quelli che esitano ad accogliere Paul e Jessica nel Sietch e si offre di combattere contro Paul nella speranza di impedirgli di unirsi a loro. Paul e Jamis duellano e il giovane Atreides esita a uccidere il Fremen – come nota Jessica, non ha mai ucciso nessuno prima. In questo caso, però, si tratta di vita o di morte e Paul sceglie la vita, sconfiggendo alla fine Jamis e guadagnandosi il rispetto dei Fremen che hanno osservato il duello.

Guadagnandosi il rispetto dei Fremen, Paul e Lady Jessica vengono quindi accolti nel Sietch. Questo fa sì che Paul diventi in futuro il loro giovane leader messianico, che seguiranno in una crociata in tutta la galassia. Si guadagna anche il rispetto di Chani (Zendaya), sua futura amante e madre dei suoi figli. Ma soprattutto lo prepara a ciò che verrà. In definitiva, la storia del romanzo di Dune è duplice: è il racconto di un’adolescente che diventa un leader. Paul che prende la difficile decisione di uccidere qualcuno non solo dimostra di essere un leader pragmatico quando si tratta di proteggere coloro che ama, come sua madre, ma è anche un segno di maturità.

All’inizio del film, in una conversazione con il padre, il Duca Leto di Oscar Isaac, Paul esprime il disagio di diventare il leader della Casa Atreides. Alla fine del film, però, Paul è chiaramente pronto a diventare un leader. Tuttavia, la morte di Jamis per mano di Paul è anche una sinistra prefigurazione del futuro di questo leader. Il duello era in gran parte fuori dal controllo di Paul, che è stato costretto a uccidere qualcuno. Questo rispecchia il suo viaggio come Kwisatz Haderach, il messia profetizzato dei Bene Gesserit. Alcune decisioni a cui Paul è costretto porteranno in seguito alla già citata crociata in suo nome, che provocherà la morte di miliardi di persone in tutto l’universo.

Dove vanno Paul e Lady Jessica?

Dopo lo scontro di Paul con Jamis, il gruppo di Fremen sta conducendo lui e sua madre nel deserto. Probabilmente si stanno dirigendo a Sietch Tabr, una delle più grandi roccaforti Fremen nell’inospitale deserto e dove si svolgerà gran parte della storia di Dune – Parte Due. Le condizioni inospitali del deserto sono tali da rendere difficile l’accesso al mondo dei Fremen, nonché decisamente pericoloso per chi non lo conosce. La permanenza al Sietch non solo metterà Paul e Lady Jessica al sicuro dai vermi della sabbia, ma li proteggerà anche da altri nemici, tra cui la Casa Harkonnen.

Cosa significano i sogni di Paul?

Gran parte del marketing del film, inoltre, si è basato sui sogni e sulle premonizioni di Paul Atreides, ma la maggior parte di ciò che vede non si realizza ancora nel film. Mentre incontra Chani e Jamis nella scena finale del film, gran parte di ciò che viene mostrato nei suoi sogni è ancora lontano dall’accadere. Anche l’incontro di Paul con i Fremen è fondamentale per la realizzazione di questi sogni. Il giovane Atreides è destinato a diventare un leader messianico per il popolo indigeno di Arrakis, ispirando la loro sanguinosa crociata.

Questa crociata viene descritta in due sogni cruciali. Uno è quello in cui Paul e un gruppo di soldati organizzano un attacco nel deserto. Si vede Paul indossare un’armatura d’oro mentre, insieme ad altri soldati, spunta da sotto la sabbia, una nota tecnica di guerriglia dei Fremen. Un’altra mostra Paul, Chani e alcuni dei loro seguaci che guardano da una nave i soldati su Caladan. Sventolano stendardi Atreides e fanno il tifo per il loro capo. Il resto dei sogni di Paul si limita ad accennare all’importanza di Chani nella sua storia e a come il loro rapporto sarà fondamentale in futuro.

Con la diminuzione del dominio degli Atreides su Arrakis, gli Harkonnen torneranno a governare il pianeta desertico. Il piano malvagio alla base del film Dune riguardava in realtà la reintegrazione degli Harkonnen e l’eliminazione degli Atreides. L’imperatore era minacciato dalla popolarità del Duca Leto all’interno del Landsraad, l’organo politico che rappresenta tutte le Grandi Case. La manovra politica di mettere gli Atreides a capo di Arrakis era uno sforzo su due fronti, che avrebbe eliminato una minaccia al dominio dell’imperatore e al tempo stesso avrebbe attirato il favore della brutale e potente Casa Harkonnen.

Come anticipato, Dune è solo metà della storia e questo è in definitiva il meglio. Il romanzo di Herbert è denso e complesso, e presenta un mondo del tutto sconosciuto. Gran parte del film di Villeneuve riesce in questo intento, ma sfiora appena la complessità del popolo Fremen. Dune – Parte Due pone rimedio a questa situazione, permettendo di esplorare meglio questo popolo. Man mano che Paul e Lady Jessica si radicheranno ulteriormente tra i Fremen, si guadagneranno il loro sostegno, come fa Paul nel finale durante il suo duello con Jamis.

Ottenendo il loro sostegno, Paul sarà in grado di radunare i Fremen contro gli Harkonnen e, sebbene abbia le sue motivazioni per farlo, le ha anche il popolo di Arrakis. Prima dell’arrivo degli Atreides sul pianeta, gli Harkonnen erano dei brutali sorveglianti del commercio delle spezie, che hanno scatenato la rabbia dei Fremen. Paul sfrutterà questa situazione per i propri interessi, portando al ruolo messianico di Muad’Dib e preparando gran parte di ciò che accadrà in seguito per la gente di Arrakis.

Il vero significato del finale di Dune

L’adattamento di Dune, diviso in due parti, esplora quindi i temi del romanzo solo a metà. Paul compie il tipico viaggio dell’eroe nella prima parte del romanzo di Herbert e questo è intenzionale. Herbert gioca con questo archetipo solo per decostruirlo nella seconda metà di Dune e nel resto della serie. Villeneuve sembra seguire un percorso simile. Mentre Paul si afferma come leader nel finale di Dune, è anche costretto a uccidere qualcuno. Questo non solo dipinge un’immagine del tipo di decisioni difficili che i leader devono prendere in questo mondo brutale, ma sottolinea anche che il “viaggio dell’eroe” di Paul non è necessariamente una storia eroica.

La leadership di Paul porterà alla morte di miliardi di persone, ma inizierà come una missione di vendetta contro coloro che hanno danneggiato la sua famiglia, gli Harkonnen e l’imperatore. Il finale di Dune non è un finale felice, né era destinato ad esserlo. Paul ha portato sua madre in salvo, ma ha anche messo in moto eventi che non può fermare. In questo modo Herbet ribadisce l’idea che non esistono veri eroi, ma solo coloro che si considerano gli eroi delle proprie storie, ma il cui destino potrebbe essere ben più controverso del previsto.