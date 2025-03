Fire with Fire: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film con Bruce Willis

Negli ultimi anni l’attore Bruce Willis si è dedicato senza sosta a partecipare ad una serie di film di genere d’azione e thriller. Tra questi si ritrovano titoli come Il giustiziere della notte, Survive the Night, Reprisal e il più recente Trauma Center – Caccia al testimone. Prima di questi, nel 2012, è arrivato Fire with Fire, appartenente allo stesso genere e diretto da David Barrett, regista di celebri serie come Blue Blood e Cold Case, qui al suo primo e ad ora unico lungometraggio per il cinema. Barret e Willis si uniscono dunque per dar vita ad un film pienamente nelle loro corde, basato su tanta tensione e adrenalina.

Girato nella città di New Orleans, Fire with Fire si concentra su una complessa vicenda che vede un uomo comune contrapposto a forze criminali particolarmente agguerrite e pericolose. Prima di riuscire a raccontare ciò, però, il film ha visto una gestazione particolarmente complessa. Nonostante i grandi attori coinvolti, questo necessitò di essere coprodotto da ben sette piccole compagnie diverse. Una volta trovati i finanziamenti, i giorni di riprese furono però dimezzati da 45 a 20. Il regista si è così trovato a realizzare un intero film in tempi folli, dando sfogo a tutte le proprie capacità, riuscendo infine a realizzare quanto promesso.

Con un budget ridotto e tempi stretti, il film non ha probabilmente espresso tutte le proprie potenzialità, ma rimane un buon esempio di thriller d’azione, con interpretazioni che vanno a compensare i difetti presenti. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Fire with Fire

Protagonista del film è Jeremy Coleman, vigile del fuoco che svolge il proprio lavoro con grande zelo e professionalità. Da sempre impegnato nel risolvere situazioni complesse, questi si ritrova ben presto incastrato inaspettatamente nella più pericolosa che gli sia mai capitata. Jeremy si trova infatti ad essere testimone involontario dell’omicidio di un negoziante e di suo figlio da parte del boss criminale Hagan. Questi è inoltre un membro della fratellanza ariana, con forti ideali filonazisti. Riuscito a sfuggire a morte certa, Jeremy si ritrova preso in custodia dall’agente Mike Cella, il quale vide morire anni prima il proprio partner di lavoro proprio per mano di Hagan.

Per il poliziotto questa è l’occasione giusta per consegnare il criminale alla giustizia, l’unica cosa che occorre è una testimonianza in tribunale del povero vigile del fuoco. Nel momento in cui identifica l’assassino nel dipartimento di polizia, Hagan minaccia apertamente di morte Jeremy, dimostrando di sapere tutto sul suo conto. Per poter essere protetto, il pompiere è costretto ad inserirsi in un programma di protezione testimoni, cambiando identità e lavoro. Ciò sembra però non bastare a fermare Hagan, che tornerà ben presto a minacciare di lui e i suoi cari, tra cui la nuova fidanzata Talia. Stanco di nascondersi, Jeremy deciderà infine di uscire allo scoperto e cercare di ottenere da sé la propria salvezza.

Il cast del film

Pur se dotato di un budget ridotto, il film ha comunque avuto modo di avere dalla sua parte una serie di celebri attori, il più dei quali esperti del genere qui affrontato. Il primo tra questi è il già citato Bruce Willis, il quale accettò di partecipare nei panni del poliziotto Mike Cella in quanto conosceva già il regista. Willis, come suo solito negli ultimi film a cui ha preso parte, compare in scena soltanto per un tempo limitato. Per girare le sue scene ha infatti impiegato appena pochi giorni. Nonostante ciò, ha comunque dovuto prepararsi fisicamente per la parte. Nei panni del vigile del fuoco Jeremy vi è invece l’attore Josh Duhamel, celebre per la serie Las Vegas.

Ad interpretare lo spietato criminale Hagan vi è invece Vincent D’Onofrio, celebre per il film Full Metal Jacket e abituato a dar vita a personaggi cattivi. Per questo in particolare, si è trovato a dover approfondire i codici della fratellanza ariana. L’attrice Rosario Dawson, recentemente vista nei panni di Ahsoka Tano in The Mandalorian, interpreta invece la fidanzata di Jeremy, Talia Durham. Julian McMahon, noto per essere stato Dr. Destino in I Fantastici 4, è qui presente nei panni di Roberti, il sicario di Hagan. Richard Schiff è Harold Gethers, l’avvocato del boss criminale, mentre il rapper e attore 50 Cent compare nei panni di Lamar.

Il finale di Fire with Fire

Verso il finale del film, Jeremy si apposta in uno dei nascondigli di Hagan e uccide tre dei suoi uomini. Lascia tuttavia un’impronta digitale parziale, ma la polizia non riesce a identificarlo perché la sua identità è protetta dal suo status di Programma di Protezione Testimoni. Cella, però, capisce che dietro le morti c’è Jeremy, ma è combattuta sul da farsi a causa del suo odio per Hagan. Successivamente, Jeremy si fa più audace e tortura uno degli uomini di Hagan, che lo indirizza a Gethers. Quest’ultimo, che lavora per Hagan solo per paura, fornisce facilemente a Jeremy la posizione di un edificio abbandonato dove Hagan si troverà quella notte.

Jeremy, sfruttando le sue conoscenze antincendio, dà fuoco all’edificio dove Hagan e i suoi uomini si stanno incontrando. Quando però Jeremy si accorge che anche Talia si trova lì, indossa la sua tuta da pompiere ed entra per salvarla. Qui, Jeremy si imbatte in Hagan e i due si scontrano. Hagan sta per avere la meglio ma Talia arriva all’improvviso e lo uccide. A quel punto, Jeremy lascia l’edificio con la fidanzata. In seguito, Cella, conversando con il procuratore distrettuale, afferma che nell’edificio incendiato non sono state lasciate prove per accusare qualcuno della morte di Hagan e dei suoi uomini. Vediamo poi l’agente mettere via una foto di lui e del suo vecchio partner, sapendo che così facendo ha a sua volta vendicato l’amico perduto.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire del film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Fire with Fire è infatti disponibile nei cataloghi di Tim Vision e Apple iTunes. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 18 luglio alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset.

Fonte: IMDb