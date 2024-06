Gli omicidi di Pont D’Arc: dal cast alle location, tutto quello che c’è da sapere sul film

Arriva per la prima volta su Rai 2 il film francese Gli omicidi di Pont D’Arc (titolo italiano di Le secret de la grotte), diretto nel 2023 da Christelle Raynal. Si tratta di un film per la TV che si basa su una celebre località e sito turistico francese per proporre un racconto di carattere thriller dove il mistero nel presente si lega ad un caso del passato rimasto irrisolto. Un titolo dunque dove si mescolano più elementi ed atmosfere.

Il film, realizzato dunque unicamente per la TV francese, arriva ora anche sugli schermi italiani, ed è l’ideale per gli appassionati di questo genere, attratti dai misteri e dal percorso che si compie per arrivare alla loro risoluzione. Oltre a ciò, il film è un titolo che suscita interesse anche solo per il suo mostrare una serie di location di grande fascino e che sono qui vere e proprie protagoniste di questo racconto.

In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Gli omicidi di Pont D’Arc. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove si sono svolte le riprese. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Gli omicidi di Pont D’Arc

Il film ha per protagonisti il capitano della gendarmeria francese Riad Lekcir e la responsabile della sezione scientifica Manon Ferret-Duval. I due sono legati da un passato controverso e doloroso. Nel 1994, Kamel, fratello maggiore di Riad, fu accusato di aver ucciso i genitori di Manon. All’epoca Kamel aveva otto anni e quando vide crollare i suoi alibi si suicidò. Ora Riad e Manon sono colleghi e devono collaborare su un caso molto singolare. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto sulle rive dell’Ardèche, si tratta di una figura nota agli abitanti della zona. L’arma del delitto è la lama di una pietra intagliata più di 40 mila anni fa, periodo corrispondente alla presenza dell’uomo nella grotta rupestre scoperta proprio nel 1994. Gli investigatori devono mettere da parte i traumi del passato e portare avanti le indagini, che sveleranno un legame tra l’omicidio e il dramma avvenuto trent’anni prima. Il cast del film Ad interpretare Riad Lekcir vi è l’attore Samy Gharbi, noto per il suo ruolo ricorrente nella serie Demain nous. Accanto a lui, nel ruolo di Manon Ferret-Duval, vi è invece l’attrice Élodie Varlet, meglio conosciuta per il suo ruolo di Estelle Cantorel nella serie televisiva Plus Beautiful Life, di cui è diventata una delle attrici ricorrenti fin dal suo arrivo alla fine del 2006. Accanto a loro, recitano Catherine Davenier e Serge Riaboukin nei ruoli di Nathalie e Étienne Ferret, genitori adottivi di Manon. Per quanto riguarda il suo ruolo, Élodie Varlet ha dichiarato nel corso di un’intervista che: “Non ho avuto il tempo di incontrare la polizia o altre tipologie di forze dell’ordine, per prepararmi con loro al ruolo. Ma cinque anni prima avevo già avuto l’opportunità di interpretare un commissario e quindi conoscevo già un po’ come si svolge il lavoro del mio personaggio in questo film. Ciò che dovevo fare qui era però più un approfondimento sul piano personale di ciò che Manon sta vivendo“. Le location dove è stato girato Gli omicidi di Pont D’Arc

Per quanto riguarda le location, queste si sono svolte a Vallon-Pont-d’Arc, nel dipartimento delle Ardèche, Francia. Si tratta di un un comune francese la cui importanza come destinazione turistica risiede principalmente nel fatto che è il punto di partenza per la discesa delle gole dell’Ardèche (da Pont d’Arc a Saint-Martin-d’Ardèche). Il comune ospita anche la Grotte Chauvet, Patrimonio dell’Umanità, e la sua replica, la Grotte Chauvet 2.

La “porta d’ingresso naturale” delle gole dell’Ardèche è anche detta pont d’Arc e si tratta di un arco naturale che ha una lunghezza di 60 metri e un’altezza di 54 metri ed è stato aperto dal fiume Ardèche. Si tratta di un sito noto per i canoisti nonché meta turistica particolarmente gettonata proprio per il fascino che è capace di suscitare con la sua particolare forma e collocazione.

Il trailer di Gli omicidi di Pont D’Arc e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di sabato 1 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 2. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.