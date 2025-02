Hugh Grant ha creato una storia “enorme” per il suo personaggio eretico e malvagio Mr. Reed

Prima di girare Heretic, in cui Hugh Grant interpreta un ruolo ignobile e malvagio, ha pensato a una storia elaborata ed espansiva per il signor Reed. Il film horror psicologico di A24 diretto da Scott Beck e Bryan Woods vede lo sconosciuto solitario di Grant avvicinato da una coppia di missionari mormoni, che mettono alla prova la loro fede in un’esperienza contorta. Il film Heretic, che ha ricevuto il plauso della critica, vede anche Sophie Thatcher, Chloe East e Topher Grace nei panni dei tre mormoni che incontreranno il signor Reed durante i loro viaggi.

Con il film ora nelle sale, Grant ha rivelato in un’intervista esclusiva a Screen Rant che ha considerato gli attributi che guidano il suo cattivo. Prima delle riprese, l’attore ha parlato con Beck e Woods del retroscena di Reed, descrivendo la sua preparazione come “ossessiva”.

Ho una storia enorme per lui e ho tormentato i registi nel mese precedente le riprese. Più invecchio, più divento ossessivo riguardo alla preparazione.

Grant ha poi rivelato che questo processo lo ha aiutato nella sua interpretazione del signor Reed, ammettendo che gli avrebbe alleviato i nervi. Inoltre, ha affermato che ripensare alla sua analisi e alle sue teorie lo ha portato a sentirsi più a suo agio prima delle riprese.

Penso che mi aiuti in termini di performance, ma sicuramente mi aiuta in termini di nervosismo. Mi sveglio nel panico pensando: “Oh Dio, mancano sei settimane”. E se poi faccio quattro o cinque ore di analisi intensa, mi sento più calmo.

Ciò che Heretic rivela sul passato del signor Reed

C’è il desiderio di esplorare di più sul personaggio da tutte le parti

Anche se il passato del signor Reed non è descritto in modo approfondito in Heretic, il film accenna al suo passato. Il thriller è incentrato su una battaglia di convinzioni e una sfida di fede, con il signor Reed che proclama come aveva dedotto l’unica vera religione prima dell’arrivo di suor Barnes (Thatcher) e suor Paxton (East). Con uno studio dedicato alla sua teologia e una prigione piena di donne in gabbia, la coppia potrebbe non essere la prima ad avvicinarsi al signor Reed e ad affrontare le sue “teorie”.

Pertanto, anche se non è chiaro se Grant sia sulla stessa lunghezza d’onda di Beck e Woods, c’è molto di più nella storia del signor Reed che tutti e tre i personaggi sono ansiosi di esplorare. Sebbene definiscano complicata la questione di eventuali espansioni, i due hanno ammesso di avere idee su cosa potrebbero comportare un prequel e un sequel, anche se la morte di Reed nel finale di Heretic sembra lasciare il mistero sul passato del signor Reed, il che potrebbe aprire le porte a un prequel.