iHostage: la spiegazione del finale del film Netflix

Il film thriller di Netflix iHostage – diretto da Bobby Boermans – racconta la storia vera di una rapina all’Apple Store di Amsterdam. Nel corso di questo drammatico episodio, una serie di ignari clienti del negozio si sono infatti ritrovati ostaggi di un uomo armato e deciso a chiedere in cambio un ricco riscatto. Dopo aver esplorato la storia vera dietro il film, in questo articolo approfondiamo il suo finale con una spiegazione apposita. Il film inizia dunque con un uomo bulgaro di nome Ilian Petrov che arriva in città per lavoro. Si registra in albergo e, durante una telefonata con la moglie, rivela di aver perso i suoi AirPods.

Lei gli suggerisce di comprarne di nuovi, visto che sarà lontano da casa per un po’. Quindi, la sua prima tappa è l’Apple Store, che è pieno di altri clienti. Qui ci vengono presentati anche Mingus, un impiegato, che sta aiutando un cliente di nome Lukas. Ognuno è preso dalle proprie cose quando un uomo entra ed estrae una pistola. L’uomo, il cui nome si rivela poi essere Ammar Ajar, tiene dunque sotto tiro il negozio. La sua improvvisa apparizione provoca il caos e, mentre una manciata di persone riesce a scappare dalla porta d’ingresso, la maggior parte rimane intrappolata all’interno.

Mentre cerca di prendere il controllo del posto, Ammar spara due colpi, che vengono uditi dai poliziotti nelle vicinanze. Questi ultimi si precipitano immediatamente sul luogo e cercano di capire chi ha sparato, ma quando Ajar li vede, spara contro di loro, costringendoli a nascondersi e a chiamare i rinforzi. La distrazione dei poliziotti permette alla maggior parte delle persone di correre al primo piano dell’edificio e a quattro (Mingus, Lukas, Bente e sua madre, Soof) di nascondersi in un armadio senza essere notati da Ammar.

Con quasi tutto il negozio vuoto, solo una persona rimane in vista del rapinatore, Ilian, che viene preso come ostaggio e usato come scudo contro i poliziotti. Mentre viene portato un negoziatore per parlare con lui, Ammar avanza la richiesta di duecento milioni di euro in criptovalute. Il negoziatore, Lynn, cerca intanto di conquistare la sua fiducia per scoprire di più sul suo passato e sulle sue motivazioni, per capire cosa lo spinge e come può essere convinto a disinnescare la situazione. Il rapinatore, infatti, indossa un giubbotto esplosivo, che ha minacciato di far esplodere se qualcuno si avvicinerà a lui.

Cosa succede ad Ammar Ajar? Gli ostaggi vengono salvati?

Ammar Ajar tiene in ostaggio il negozio e i suoi dipendenti per circa cinque ore prima che l’intera vicenda si concluda. Intrappolati al primo piano, gli ostaggi chiedono immediatamente aiuto ai poliziotti, raccontando loro l’intera situazione e aiutandoli così a elaborare un piano più efficace. Tuttavia, a causa della minaccia di una bomba, non possono intervenire così rapidamente. Allo stesso tempo, Mingus usa il telefono di Bente per chiedere aiuto. Viene aggiornato sulla questione degli altri ostaggi e gli viene chiesto di rimanere calmo e tranquillo, per non attirare l’attenzione di Ammar.

Mingus aiuta poi i poliziotti a capire la planimetria del negozio per trovare un percorso alternativo attraverso il quale entrare al primo piano e far uscire tutti gli ostaggi il prima possibile. Nel frattempo, Ilian è l’unico a rischiare di essere ferito dal rapinatore e la sua disperazione cresce di minuto in minuto. Mentre la notte cala e la speranza che i poliziotti intervengano per salvarlo si riduce, Ilian cerca di crearsi un’opportunità. Dice ad Ammar di chiedere dell’acqua, di cui entrambi hanno bisogno, perché hanno passato troppo tempo nel negozio senza mangiare né bere.

Ammar chiede quindi dell’acqua, che viene consegnata alla porta del negozio da un robot. Ammar costringe Ilian ad andare a raccoglierla in ginocchio. Quando non è in grado di farlo, Ammar mette giù la pistola per prendere lui stesso la bottiglia. A questo punto l’ostaggio coglie l’occasione e scappa. Ammar, rendendosi conto dell’errore, gli corre dietro, ma Ilian è piuttosto veloce e, prima che Ammar possa raggiungerlo, i poliziotti hanno la loro occasione. Sanno che se Ilian viene preso, tutto ricomincerà da capo. Così, lo investono con l’auto. Tuttavia, l’azione è così improvvisa che Ammar viene colpito in modo piuttosto grave.

Invece di andare subito da lui, i poliziotti mandano un robot a togliergli il giubbotto, per evitare che esploda e faccia vittime innocenti. Sono scioccati e anche sollevati nello scoprire che il giubbotto è stato disarmato per tutto il tempo. Ora che il pericolo è passato, portano Ammar in ospedale. Tuttavia, l’impatto del colpo è così forte che le sue ferite diventano fatali e muore in ospedale il mattino seguente. Nel frattempo, Ilian viene salvato e trovato fisicamente illeso, anche se ancora scosso. Con Ammar eliminato, anche Mingus e gli altri ostaggi vengono fatti uscire dallo sgabuzzino in cui hanno trascorso le ultime ore e possono tornare a casa.

Winston sarà perseguito per aver investito Ammar?

Quando si diffonde la notizia della rapina, l’agente di polizia Winston viene immediatamente chiamato in azione. In quel momento si trovava con la sua famiglia, ma, visto che il dovere lo chiama, è costretto a lasciarla. Fuori dal negozio, Winston incontra altri poliziotti che sono lì per ricevere il segnale di via libera per irrompere nell’edificio quando ne avranno l’occasione. Mentre Lynn fa parlare Ammar, usano la pianta di Mingus per entrare al primo piano dell’edificio dall’edificio adiacente e far uscire la maggior parte degli ostaggi. Tuttavia, mentre le ore passano e non c’è alcun cambiamento nell’intenzione di Ammar di lasciare Ilian, i poliziotti iniziano a chiedersi se questa situazione di stallo avrà mai fine. Poi, Ammar chiede dell’acqua e Ilian scappa.

Quando Winston vede Ammar correre dietro a Ilian all’aperto, agisce immediatamente guidando la sua auto verso Ammar e colpendolo così gravemente da fargli perdere i sensi sul posto. Sebbene abbia agito pensando all’incolumità di Ilian e alla conclusione della situazione ostile, la sua posizione di ufficiale della legge non gli concede il permesso di uccidere nessuno, anche se si tratta di un criminale. Pur lodandolo per la sua prontezza di riflessi, il suo superiore gli comunica che sarà oggetto di un’inchiesta, al termine della quale si deciderà cosa accadrà a Winston per aver investito il criminale con la sua auto.

Nel frattempo, viene tolto dal servizio e rimandato a casa dopo un debriefing al mattino. Per certi versi, questa pausa è un sollievo per Winston e la sua famiglia. Nei titoli di testa alla fine del film, ci viene detto che il vero agente di polizia su cui si basa Winston è stato giudicato in grado di agire entro i limiti delle sue responsabilità di ufficiale della legge. Ciò significa che non vengono mosse accuse contro Winston. Non viene perseguito e gli viene permesso di tornare in servizio.

Perché Ilian Petrov piange alla fine?

Quando inizia la giornata, Ilian Petrov non ha molti pensieri per la testa. Dovrebbe essere in viaggio per qualche giorno, come è solito fare. Perde i suoi AirPods, il che non è un grosso problema. Ma questa semplice gita all’Apple Store si trasforma in pochi minuti in una delle esperienze peggiori della sua vita. Mentre molte persone sono intrappolate all’interno dell’edificio, Ilian è l’unico ad essere costantemente sotto tiro. Le sue mani sono legate e il rapinatore lo usa come scudo nel caso in cui i poliziotti tentino di sparare. Considerando tutto questo, c’è una buona probabilità che Ilian non esca vivo dalla situazione degli ostaggi.

Se le richieste di Ammar vengono soddisfatte, egli porterebbe comunque Ilian con sé per assicurarsi che i poliziotti non lo prendano una volta uscito dal negozio. Anche in questo caso, l’ostaggio è sicuro che il rapinatore lo ucciderà. Se le richieste di Ammar non saranno soddisfatte, ucciderà Ilian per rabbia. Inoltre, ha anche un giubbotto esplosivo ed è pronto a farlo saltare in aria. Tutto sommato, le possibilità di sopravvivenza sono piuttosto scarse. Per questo motivo, quando ne ha l’occasione, scappa per salvarsi. Anche se Ilian gli sparasse, non sarebbe diverso da tutti gli scenari che si è già inventato su come sarebbero andate le cose. Fortunatamente non viene sparato alcun colpo e Ammar viene ucciso prima di poter raggiungere Ilian.

La mattina dopo, quando torna nella sua stanza d’albergo con i nuovi AirPods, riflette su quanto sia stato vicino alla morte. Durante tutte le ore trascorse nel negozio, pensava costantemente a sua moglie e a come la cosa più stressante per lui fosse la nuova casa che lei voleva che comprassero. In confronto agli eventi del negozio, la questione della casa gli sembra una cosa da niente. Quindi, le lacrime alla fine sono un riflesso del dolore mentale e fisico che ha sofferto per ore, del trauma che l’evento ha impresso in lui per tutta la vita, ma anche della felicità di essere vivo anche quando tutte le probabilità sembravano contro di lui.